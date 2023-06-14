Gümüşhane’de jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonda kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları sonucunda merkeze bağlı İkisu köyünde ikamet eden A.K.’nin evinde kaçak içki ürettiği bilgisine ulaşıldı.

Adli makamlardan alınan arama kararının ardından harekete geçen jandarma ekipleri A.K. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Ev içerisinde yapılan aramalarda, 47 adet toplam 23 LT satışa hazır bira şişesi, 40 LT mayalanmaya bırakılmış el yapımı bira, 1 adet yoğunluk ölçer, 1 adet kapak kapatma aparatı ve 1 adet hava kilidi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan A.K. adliyeye sevk edildi.