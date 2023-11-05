Gümüşhane’de kaya düşme riski bulunan alanlarda tel örgü çekme işlemi yapan işçilerin bulunduğu minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 işçi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Kirazlık Köyü, Yuva Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaya düşme riski bulunan alanlarda tel örgü çekme işlemi gerçekleştiren işçilerin bulunduğu 06 AP 6353 plakalı minibüs, Yuva Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebeple uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak yaklaşık 100 metre mesafeden bir alt yola düşen minibüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada H.B. (20) ve M.B. (21) isimli işçiler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.