Gümüşhane’de Çarşı Gümüşhane İş Merkezi’nde yer alan ikinci el eşya dükkanına ait depoda çıkan yangın, hem iş yerinde hem de bir araçta hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Hasanbey Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki Çarşı Gümüşhane İş Merkezi’nin zemin katında bulunan ikinci el ev eşyaları satan bir dükkânın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonucunda iş yerindeki çok sayıda ev eşyası kullanılamaz hale gelirken, iş merkezinin önünde park halindeki bir araçta da maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.