Gümüşhane’de 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlamaları çerçevesinde tören düzenlendi.

Gümüşhane’de 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlamaları çerçevesinde tören düzenlendi.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Yusuf Çiftçioğlu İlkokulu önünde gerçekleşen programla kutlandı.

Programa, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ile eşi Sibel Taşbilek, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, öğretmenler, veliler ve ilkokul öğrencileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, ilkokul öğrencilerinin İlköğretim Haftası temalı şiirlerini okuması ve halk oyunları gösterileri ile devam ederken, birinci sınıf öğrencilerine üst sınıflarda okuyan öğrenciler tarafından bayrak hediye edildi.

Törende yaptığı konuşmada Gümüşhane genelinde 20 bine yakın öğrencinin okula başladığını dile getiren Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Eylül ayı geldiğinde hayatımız anlam buluyor, umutlarımız yeşeriyor, çocuklarımız okullarına kavuşunca biz de geleceğe dair umutla ve daha güzel bir gelecek beklentisiyle doluyoruz. Güzel yavrularımızın eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. 2-3 yıldır hevesimiz kursağımızdaydı, çocuklarımızdan uzaktık. Sonrasında pandemi tedbirleri çerçevesinde açtık okullarımızı ama yine içimize sinmeyen bir şeyler vardı. Şimdi yavrularımızın güzel sesleriyle beraberiz. Eğitim bizim her şeyimiz. Her şeyimiz eksik olabilir ama eğitimde muhakkak iyi olmak durumundayız. Yavrularımızı çok iyi yetiştirmek zorundayız” dedi.

Konuşmaların ardından Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve protokol üyeleri Yusuf Çitfçioğlu İlkokulu’nda bulunan sınıfları gezerek öğrencilere hediyeler verdi.