Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi “İlk Evim, İlk İşyerim” projesinde Gümüşhane’de yapılacak 5 ayrı projedeki 398 konut için kuralar çekildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi “İlk Evim, İlk İşyerim” projesinde Gümüşhane’de yapılacak 5 ayrı projedeki 398 konut için kuralar çekildi.

Gümüşhane Kültür Merkezi’nde düzenlenen kura çekim töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gümüşhane 1. Noteri huzurunda gerçekleştirilen törende “İlk Evim, İlk İşyerim” projesi çerçevesinde 5 projedeki 398 konut için kura çekimi yapıldı. için İlde sosyal konut için 5 bin 291 kişinin başvurduğu öğrenildi.

“Devletimiz 20 yılda ilimize 20 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptı”

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Ülkemizde sosyal konut çalışmalarını zirveye taşıyacak, tarih yazacak "İlk Evim, İlk İşyerim’ projesi kapsamında ülkemizin her yerinde yapılan konutlarla ilimizin değişik bölgelerinde 398 adet konutun kura çekim töreninde sizlerleyiz, hayırlı olsun. 20 yıllık süreçte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her yerine olduğu gibi Gümüşhane’mize de olağanüstü yatırımlar, hizmetler yapıldı. Devletimiz 20 yılda ilimize 20 milyar TL’nin üzerinde bir yatırım yaptı. Bunda emeği geçen herkese Gümüşhane’miz adına teşekkür ediyorum. TOKİ bugüne kadar ülke genelinde 1 milyon civarında, Gümüşhane’ye de binlerce konut yaptı. Bugün de 398 konutun kura çekimini yapacağız. Yuvalarınızın hayırlı olmasını ve çocuklarınızla, ailenizle bu yuvarlarda güzel günler geçirmenizi temenni ederim” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Taşbilek, eşi Sibel Taşbilek, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş ve AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse tarafından ilk hak sahiplerinin kuraları çekildi. Kurada ismi çıkan ve o anda salonda bulunan vatandaşlardan 55 yaşındaki Arife Çelik adını görünce gözyaşlarına boğuldu. Çelik, güzel haberi telefonla sevdiklerine bildirdi.

Kura çekiminde başvuranlardan şehit ailesi, engelli, emekli, genç kategorilerinde olanlara projelerin tamamında kontenjan ayrılırken, Gümüşhane il merkezinde 130, Kürtün ilçesinde 44, Köse ilçesinde 54, Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde 88 ve Merkeze bağlı Arzularkabaköy beldesinde 82 konut için kura çekildi. Çekiliş töreninde il merkezi ve Köse ilçesindeki konutlara en fazla müracaatın gençler tarafından yapılması dikkat çekti.