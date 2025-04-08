Gümüşhane’nin Hacıemin Mahallesi’nde meydana gelen heyelanı temizleme çalışmaları tamamlandı.

Gümüşhane’nin Hacıemin Mahallesi’nde bulunan Hacıemin-3 Tüneli çıkışında geçen Cumartesi günü meydana gelen heyelanın ardından ekiplerin başlattığı çalışma tamamlandı. Karayolları ekipleri ve dağcılar tarafından yapılan çalışmalarla yol ve tünel güvenliği sağlandı. Örtüleme yöntemiyle heyelanın meydana geldiği alan güvenli hale getirilirken karayolları ekipleri de heyelanın ardından yolu kapatan toprak ve kayaları bölgeden temizledi.

Titiz bir şekilde ilerleyen çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun akşam saatlerinde trafiğe açılacağı bildirildi.