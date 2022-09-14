Gümüşhane’de 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Koordinasyon Toplantısı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında yapıldı.

Gümüşhane’de 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Koordinasyon Toplantısı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde Gümüşhane merkezi ve ilçelerinde öğrencilerin güvenliği, sağlığı, ulaşımı ve eğitim kalitesinin artırılması için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantı açılışında konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, özellikle okul ve kız yurtları çevresinde ilgisiz kişilerin bulunmaması noktasında çalışmaların dikkatli bir şekilde yürütülmeye devam etmesi talimatında bulunurken, özellikle okul müdürleri ve yurt görevlilerinden bu noktada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmalarını ve olumsuzluk yaşanabilecek durumlar öncesinde ilgililere haber vermeleri noktasında uyarılarda bulundu. Taşbilek “Okullarımızı ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlayacak tedbirler başta olmak üzere, eğitimin her yönüyle neler yapılabileceğini hep beraber değerlendirip güzel bir yol haritası belirleyeceğiz. Okul ve yurtların çevresinde ilgisiz kişilerin bulunmaması ile ilgili kolluk kuvvetlerimizin gerekli yaptırımları sağlayabilmesi için aldığımız Valilik kararı çerçevesinde, idari para cezası da dahil her türlü işlemi gerçekleştireceğiz. Emniyet ve jandarma kendi bölgelerinde asayiş ve trafik tedbirlerini alıyorlar. Bu noktada okul müdürlerinden ve kız yurtları görevlilerinden özellikle isteğimiz, okul ve yurt çevrelerinde lüzumsuz kişileri gördükleri takdirde muhakkak irtibat görevlilerine ve güvenlik görevlilerine haber vermeleri” dedi.