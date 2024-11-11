Gümüşhane’de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle binlerce fidan "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla toprakla buluşturuldu.

Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak saat 11.11’de “Geleceğe nefes, insanlığa nefes” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik Gümüşhane kent merkezinde Çamlıca Mahallesi, Çayrak Mevkiinde düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vali Aydın Baruş, çocuklar, öğrenciler, TEMA Vakfı ve diğer STK’lar ve protokol üyeleriyle birlikte fidanları toprakla buluştururken, programda sahaya bin adet sarı çam fidanı dikildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Orman Bölge Müdür Yardımcısı Murat Bitişyılmaz’ın açılış konuşmasının ardından söz alan Vali Aydın Baruş, Milli Ağaçlandırma Günü’nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde her yıl ormanın, ağacın önemine işaret etmek, vatandaşlarda ağaçlandırma bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

“Atalarımızın kanlarıyla sulanan bu mübarek toprakları ormanlarımız beklemektedir”

Ormanların çok büyük öneme sahip olduğunu belirterek, “Ağaçsız bir hayat hayal edebilir miyiz?” sorusunu soran Vali Baruş, “Son yıllarda dünyanın ve ülkemizin maruz kaldığı iklim değişikliği ve kuraklık hepimizin geleceğini tehdit ediyor. Ormanlarımız bu hayat kaynağımız olan suyu sağlayan yegane koruyuculardır. Ormanlar sadece suyu temin eden koruyucular değil aynı zamanda toprağın bekçileridir. Kuru toprağa hayat verendir ormanlar. Toprağa kökleriyle adeta dört elle sarılır, erozyonu önler ve vatan toprağının bekçiliğini yapar. Şehitlerimiz, gazilerimiz toprağımızın vatan olmasının simgesi ise ağaçlar da o kutsal vatan toprağını daim bekleyen koruyuculardır, bekçilerdir. Atalarımızın kanlarıyla sulanan bu mübarek toprakları ormanlarımız beklemektedir” dedi.

“Ormanlar geleceğimizdir”

Ormanların su kaynağı ve toprağın koruyucusu olmasının yanında aynı zamanda temiz havanın da kaynağı olduğuna değinen Vali Baruş, “Ormanlar adeta ciğerimizdir. Soluduğumuz havayı temiz tutar, sağlıklı nesillerin yetişmesini temin eder. Ormanlar bu anlamda geleceğimizdir. Ormanlar aynı zamanda yaban hayatının koruyucusudur” diye konuştu.

“Ormanı korumak, hayatı korumaktır, vatanı korumaktır”

Türk medeniyet anlayışında ağacın kutsal olduğunu, ormanların insan yaşamının kaynağı ve süsü olarak görüldüğünü belirten Vali Baruş, “Atasözümüzde “Ağaçsız memleket, duvaksız geline benzer” der. Hayat ağacı motifi oyalarımızda, çinilerimizde, halılarımızda yaşar. Kültürümüzde devletin devamlılığı, sağlamlığı ağaca benzetilir. Eski Türklerde huş ve kayın ağacına kutsallık affedilmiştir. Dinimizde ağaç dikmek peygamberimizin hadislerinde de övülmüştür. Ormanı korumak, hayatı korumaktır, vatanı korumaktır. Ormanı yakmak, ormana zarar vermek adeta nefesi kesmektir. Ormanı yok eden nefesimize, suyumuza, toprağımıza göz dikendir. Ormanı yok eden hayatımıza kastedendir. Ormanlarımızı korumak milli bir vazifedir, geçmişimize saygı duymaktır, şehit ve gazilerimizin emaneti olan bu topraklara sahip çıkmaktır. Geleceğimizi teminat altına almaktır. Vatan toprağını savunmaktır. Bugün diktiğimiz fidanlar yarına güvence olacaktır. Bugün dikeceğimiz fidanlarımız geleceğe nefes, insanlığa nefes olsun. Diktiğimiz fidanların, ağaçların, Gümüşhane’mizin yeşillenmesine katkı sağlamasını, hayat sevincimize sevinç katmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua yapılmasına müteakip Vali Aydın Baruş, öğrencilerle, minik çocuklarla, askerlerle ve protokol üyeleriyle fidanları toprakla buluşturup can suyu verdi.

Bugüne özel il genelindeki tüm ilçelerde 6 bin fidanın toprakla buluştuğu Gümüşhane’de yıl boyunca Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğünce 350 bin, Torul Orman İşletme Müdürlüğünce 100 bin, Kürtün Orman İşletme Müdürlüğünce 50 bin olmak üzere toplam 500 bin fidanın toprakla buluştuğu öğrenildi.