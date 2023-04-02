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Çelik ve Aydın, Zigana Dağı zirvesine doğru giderken yol kenarında akan suların oluşturduğu devasa buz kütlelerinin Nisan ayında görmeyi beklemediklerini belirterek bahar ayında buz şelalelerinin görüntülerini de ölümsüzleştirdiklerini söyledi.

Aynı zamanda doğa gezgini olan Samet Çelik ve Metin Aydın, bahar fotoğraflarının en güzel çekildiği noktalardan birisi olan Torul ilçesine bağlı Zigana köyüne gittiklerinde büyüleyici manzaralarla karşılaştıklarını söyledi.

Bölgeye bahar fotoğrafı çekmeye giden fotoğraf sanatçıları ise çam ağaçlarının beyaz örtülerinin arasından buzdan şelaleleri fotoğrafladı.

İl genelinde etkili olan kar yağışının ardından geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde buzdan şelaleler güzel görüntüler oluşturdu.

Geçtiğimiz günlerde bahar ayında kışı yaşayan ve yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 40 santimetreyi geçtiği Gümüşhane’de soğuk hava nedeniyle buzdan şelaleler oluştu.

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