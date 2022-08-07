Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı Tehdit Altındaki Türler Listesi içinde En Az Endişe Veren olarak listelenen ve nesli tükenme tehdidi altında olan Araptavşanı, Gümüşhane’nin Torul ilçesinde görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı Tehdit Altındaki Türler Listesi içinde En Az Endişe Veren olarak listelenen ve nesli tükenme tehdidi altında olan Araptavşanı, Gümüşhane’nin Torul ilçesinde görüntülendi.

Kanguruyu andıran uzun bacakları, tavşanı andıran uzun kulakları ve fareye benzeyen gövdesi ve vücudunun iki misli uzunluğundaki kuyruğuyla memeliler dünyasında boyuna göre sıçrama şampiyonu olan Araptavşanı, ilçeye bağlı Altınpınar köyünde Osman Yılmazer tarafından görüntülendi.

Aracıyla yolda ilerlerken zıplayan bir hayvan gören ve 20-30 metre ilerledikten sonra geri dönen Yılmazer, nesli tükenmek üzere olan Araptavşanı’nı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kendisinden kaçmayan Araptavşanını uzun süre görüntüleyen Yılmazer, “Köyüm Altınpınar’dan Gümüşhane’ye dönerken yine yolun kenarında Arap Tavşanıyla karşılaştım. Daha önceden Arap Tavşanını yerel basında görerek internetten araştırmıştım. Araçla 20-30 metre geçtikten sonra eşime ben galiba Arap Tavşanı gördüm diyerek aracımla geri geldim. Tahminim yavru olduğu için benden kaçmadı, bende görüntülemek istedim. Arabada ismini dahi ilk defa duyduğu eşim ve çocuğum içinde unutulmaz bir an oldu. 30 yaşındayım, köyümüzün doğasını gözlemlemeyi, dağlarında vakit geçirmeyi, yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Bulunduğumuz köyde bildiğimiz birçok hayvanla uzaktan da olsa karşılaşmışızdır ya da duymuşuzdur ama Araptavşanını ilk defa görüyorum, duyuyorum. Haberlerde daha önce görmemiş olsam galiba fare der geçerdim. Kulakları tavşana, gövdesi fareye, ayaklarını kanguruya, kuyruğunun ucunu sincaba benzettik. İnşallah köyümüz böyle nesli tükenmekte olan birçok canlıyı doğasında barındırmaya devam eder, bizde arada karşılaşarak mutlu oluruz” dedi.