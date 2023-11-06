Gümüşhane’nin Torul ilçesindeki bir ahırda sabah saatlerinde çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, sabah saatlerinde Bahçecik Mahallesi’nin Tamburlu Küme Evleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede hayvancılık yapan Kamil Altıparmak’a ait ahırda elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonuncunda yangın söndürülürken ahır içerisinde bulunan 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.