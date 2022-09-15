Gümüşhane’de 35.Ahilik Haftası kutlama programı kapsamında yılın ahisi, yılın kalfası ve yılın çırağına düzenlenen törenle belgeleri verildi.

Gümüşhane’de 35.Ahilik Haftası kutlama programı kapsamında yılın ahisi, yılın kalfası ve yılın çırağına düzenlenen törenle belgeleri verildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen törende Gümüşhane’de yılın ahisi seçilen Kadir Şaş’a, yılın kalfası seçilen Samet Yaşar Dereli ve yılın çırağı seçilen Cemil Özcan’a Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Ticaret İl Müdürü Mürsel Yaşar ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yasin Zengin, tarafından belgeleri teslim edilerek, kaftan giydirildi.

Oda başkanlarının ve esnafların katıldığı programda konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, ahilik kültürünün Türk toplumunun örf, adet ve töresi açısından kıyamete kadar yaşatılması gereken önemli bir değer olduğunu belirterek “Ahlaki altyapısı çok kuvvetli olan, esnaflığın adabını ve ahlakını yüzyıllardır öğreten çok değerli ve kıyamete kadar Türk toplumunun örfü, adeti, töresi açısından yaşatılması gereken önemli bir teşkilat yapılanması. Bu teşkilat yapısına hepimiz göz bebeğimiz gibi bakmak zorundayız çünkü ahlaki temeller üzerine bina edilmeyen hiçbir işin kıymeti yok. Esnaflık her şeyde olduğu gibi ahlaki temeller üzerine bina edilmesi gereken bir yapı. Esnaf, sanatkar dediğimiz adam aynı zamanda o toplumun ahlakı, vicdanı, namusu. Bizim kültürümüzde öyle esnaflık vardır ki, o mahallenin dert babasıdır, borç kasasıdır. Özellikle eski bakkallarımızın misyonu buydu. Mahallelinin bırak veresiye alışverişi, yeri gelir kasasından borç verdiği, çoluğun çocuğun okul ihtiyacı, hastasının hastanedeki sıkıntısını gidermek için böyle bir fedakarlık yapan bir yapıdır. Esnaflarımızı tebrik ediyorum. Bu toplumun can damarı olduğunuzu, bu toplumun hayatı olduğunuzu ve büyük değer kattığınızı ifade etmek istiyorum” dedi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen programın ardından Fatih Parkı’nda vatandaşlara pilav dağıtıldı.