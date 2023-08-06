Gümüşhane’de yaşayan emekli öğretmen Rıza Kara, ağaç köklerini sanata dönüştürüyor. Birbirinden farklı figürlere sahip binlerce esere imza atan Kara’nın sanatı görenlerin ilgisini çekiyor.

Gümüşhane’nin Şiran ilçesi Yeniköy köyünde yaşayan 73 yaşındaki emekli öğretmen Rıza Kara, 20 yıldır dere kenarlarından ve ormanlardan topladığı ağaç köklerini orijinal şekillerinden esinlenerek insan ve hayvan objelerine dönüştürüyor.

Yeniköy köyünde bulunan evinin alt katında bulunan küçük atölyesinde zımpara, cila ve törpü yardımıyla ağaç köklerini sanat eserine dönüştüren Kara’nın binden fazla eseri bulunuyor.

Kuş türleri, timsah, maymun, yılan, geyik gibi hayvan figürlerinin yanı sıra korsan ve bedevi gibi özel çalışma gerektiren insan figürlerine de imza atan sanatçı eserlerinin bir bölümünü evinin bahçesinde sergiliyor.

Sanatının ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü ve Türkiye’nin birçok noktasına eserlerini gönderdiğini belirten Kara, çeşitli devlet kurumlarında da çalışmalarının sergilendiğini söyledi.

“Eserlerim benim için bir evlat gibi”

40 senelik öğretmenlik hayatının ardından kendisini ağaç köklerine adadığını söyleyen Rıza Kara (72), “Bundan 20 yıl önce bahçemizde bir ağaç kökü vardı ben onu dinozora benzettim, çok ilgimi çekti. Onun üzerinde çalışmalar yaptım ve tamamladım. Bu gibi şeylerin çok ilginç olacağını düşündüm ve daha sonra köklere karşı ilgi duymaya başladım. Dere yataklarından topladığım kökleri yapmaya başladım. Bu daha sonra bende hastalığa dönüştü bunları yapmadan duramıyorum. Yeni bir eser yaptıkça mutlu oluyorum. Her türlü ağaç kökünü kullanıyorum ama en çok ardıç ve çam ağaçlarının atıkları ormana kesinlikle zarar vermem. Şu anda herkes eserlerimden alıp götürüyor Antalya’ya gitti, Adapazarı’na gitti, İstanbul’a gitti. Gümüşhane’de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün salonunda sergileniyor ve görünce de çok mutlu oluyorum onlar benim için bir evlat gibi” dedi.

“Eserlerimi en iyi hale getirmek için çalışmalarımı sürdürüyorum”

İnsanların eserleri karşında çok farklı tepkiler verdiğini söyleyen emekli öğretmen Kara, “Bir eseri ilk önce betimliyorum, bir şeye benzetmem gerekiyor. Eserin büyüklüğüne göre 1 günde sürüyor 1 ay da ama eser bitti diye bir şey yok sürekli üzerinde çalışmaya devam ediyorum en iyi hale getirmeye çalışıyorum. Çok fazla eserim var, geyik, maymun figürleri, bedevi figürü var. Hepsi birbirinden güzel ayırt edemiyorum. Görünce ağlayanı da gördüm, güleni de gördüm bunlardan iyi odun olur diyeni de gördüm çok farklı yorumlarla karşılaştım. İnsanlar kahve köşelerinden uzak dursunlar 7’den 70’e herkesin yapabileceği çok güzel işler var. Bu dünya fani geride bir şeyler bırakalım ve gençlerimize örnek olalım. Öldükten sonra da yaşamak istiyorsak bunun yolu budur” diye konuştu.