Gümüşhane’de AFAD gönüllüleri, kurumun düzenlediği organizasyonda bir araya geldi. Tecrübe paylaşımının yapıldığı, yemeklerin yenildiği ve bir aile ortamında gerçekleştirilen etkinlikte ayrıca yarışmalar da yapıldı.

6 Şubat’ta ülkeyi derinden etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem felaketlerinin ardından önemi bir kez daha anlaşılan ve eğitim çalışmalarına hız verilen AFAD Gönüllülük sistemi Gümüşhane’de başarıyla uygulanmaya devam ediyor.

Deprem sürecinde ilk gün bölgeye giderek onlarca kişinin canlı kurtulmasına vesile olan gönüllülerin de aralarında olduğu Destek AFAD Gönüllü eğitimlerini alan yaklaşık 40 kişi kurumun davetiyle AFAD’da dolu dolu bir gün geçirdi.

Sabah kahvaltısında bir araya gelen gönüllüler ardından yüzyılın afetlerinden birisi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan gönüllülerden tecrübelerini dinledi. Afet bölgesinde yaşanan en büyük sıkıntının ne olduğu sorusuna tecrübe paylaşımıyla cevap arayan gönüllüler deneyimli gönüllüler ve AFAD görevlileriyle sohbet etti.

Afet bölgelerinde en önemli ihtiyaçlardan birisi olan çadır kurulumu için düzenlenen hem eğlenceli anlar yaşatıp hem de afet durumları için pratik yapma fırsatı sunan yarışmada 3 takım halinde gönüllüler en hızlı şekilde çadırı kurmak için birbiriyle kıyasıya yarıştı. 4,5 dakikada çadırı kuran ekip birinci olurken takımdaki herkese afet çantası hediye edildi.

Şube Müdürü Taşkın Okur’un organizasyonunda gerçekleştirilen etkinliği önümüzdeki bahar aylarıyla birlikte çok daha geniş kapsamlı düzenlenmesi kararlaştırıldı. Okur, büyük bir aile olduklarını ve daha da büyüyeceklerini belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Akşam yemeği ikramıyla son bulan programda konuşan İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Hayati Kaya ise gönüllüleri önemsediklerini ve desteklediklerini belirterek, “Onların da sürekli bizimle olmasını ve desteklemesini istiyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızı bir araya getirerek kaynaşmalarını sağlamak, arkadaş, dostluk bir aile ortamı oluşturmak istiyoruz. Bir nevi arkadaşlık kültürü oluşturmak istiyoruz. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Sabahın erken saatlerinde buraya gelerek bizleri onurlandırdılar, burada yaptığımız çalışmalara destek verdiler. Günün sonunda bir arkadaşlık, aile ortamı oluştu. Bu da bizi çok mutlu etti. Bu tür etkinliklere bahar ayıyla birlikte hız vereceğiz. Eğlenceli spor faaliyetlerini de işin içine katacağız. Gönüllülerimizi iple tırmanış, zipline, dart, okçuluk ve halat çekme gibi etkinliklerle buluşturmayı planlıyoruz” dedi.

Gümüşhane’de gönüllülerin verdiği desteği çok önemsediklerini kaydeden Kaya, “Bize verdikleri destek bizim için çok önemli. İlimizde şu an için akredite olmuş sivil toplum kuruluşumuz yok. Bu nedenle de gönüllü arkadaşlarımızın arama kurtarmada lojistik konusunda bizim için verdikleri destek çok önemli. Bizler arama kurtarma operasyonlarını gerçekleştirirken arkamızda bir lojistik ordusunun olduğunu bilmek bizi rahatlatıyor. Bundan önce Gümüşhane’de bulunan arkadaşlarımız asrın felaketi olan depremlerde Adıyaman’da çalışma yapmışlardı. Kendileriyle ilgili övgü dolu sözler duyduk ve bu bizi çok onurlandırıp mutlu ediyor” diye konuştu.

Gümüşhane’de AFAD gönüllülük sistemine kayıtlı 2 bin 430 kişi bulunurken, Destek AFAD Gönüllü eğitimi alan gönüllü sayısı ise 260.