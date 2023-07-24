Gümüşhane’de 2023 yılının 3.İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Taşbilek, yatırımcı kamu kuruluşlarının İl Yatırım Takip Sisteminden alınan dönem raporlarının değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Gümüşhane’de toplam proje tutarı 27 milyar 806 milyon 436 bin TL olan 205 proje bulunduğunu ve bu projelerin toplam harcama tutarının 12 milyar 835 milyon 207 bin TL olduğunu söyledi.

Kuruluşlar bazında en fazla yatırım harcamasının 498 milyon 979 bin TL ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Vali Taşbilek, toplam 205 projeden 6 projenin tamamlandığını, 130 projenin devam ettiğini, 47 projenin ihale aşamasında olduğunu ve 22 projeye henüz başlanılamadığını sözlerine ekledi.

Vali Taşbilek, KÖYDES programı kapsamında 2023 yılında 57 milyon 862 bin TL KÖYDES ödeneği tahsis edilen Gümüşhane köylerinde 107 adet yol, 81 adet içme suyu, 7 adet kanalizasyon ve 4 adet sulama olmak üzere toplam 199 projesi olduğunu söyledi.

Vali Taşbilek’in konuşmasının ardından sırayla söz alan yatırımcı kuruluşlarının bölge müdürleri, sunum eşliğinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi, katılımcılardan koordinasyon gerektiren hususlarda iletilen soruları cevaplandırdı.