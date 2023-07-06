Gümüşhane’de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü etkinlikleri çerçevesinde koruyucu ailelere ve çocuklara kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Vali Taşbilek programın sonunda çocuklara hediyelerini vererek koruyucu ailelere teşekkür etti.

24 Haziran 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilan edilen ve tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak kutlanan 30 Haziran Koruyucu Aile Günü çerçevesinde Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, koruyucu aileler ile Sema Doğan Yaşam Alanında gerçekleştirilen kahvaltıda bir araya geldi.

Toplamda 11 ailenin 15 çocuğa koruyucu ailelik yaptığı Gümüşhane’de çocukların devletin korumasını aile sıcaklığı içerisinde yaşadığını dile getiren Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “İlimizde toplam 11 ailemiz 15 yavrumuza koruyucu ailelik yapmakta. Bu proje kapsamında çocuklarımız devletin korumasını aile sıcaklığı içerisinde yaşamakta ve hissetmekteler. Ailelerimizin sahiplenmesiyle çocuklarımız daha güvenli ve daha sevgi dolu ortamlarda büyümekteler, bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Dileğimiz ilimizde, ülkemizde aile sıcaklığının artabileceği ortamların oluşması, koruyucu aile müessesesinin giderek büyümesi” dedi.

Programın sonunda Vali Taşbilek çocuklara hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.