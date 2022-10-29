Gümüşhane’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99.yıldönümü düzenlenen çeşitli programlarla kutlanıyor.

Gümüşhane’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99.yıldönümü düzenlenen çeşitli programlarla kutlanıyor.

Kutlama programı kapsamında ilk olarak Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek makamında tebrikleri kabul etti.

Fatih Parkında gerçekleştirilen ana kutlama programı ise Vali Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen’in halkın ve öğrencilerin bayramlarını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı Vali Kamuran Taşbilek gerçekleştirdi.

Türksüz Anadolu hesabı yapanlara, devletsiz millet hayali kuranlara en keskin ve kalıcı cevabı vererek kanla ve irfanla kurulan Cumhuriyetin 99.yılını kutlayan Vali Taşbilek, “Büyük Türk milleti istiklal ufkunu perdeleyen, hürriyet onurunu pençeleyen saldırılara kahramanca direnmiş, nihayetinde kurtuluş destanını şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla, mübarek kanlarıyla yazmıştır. Yazılan istiklal destanının sonunda kahramanlarımız tarafından bize aziz bir vatan, kutlu bir Cumhuriyet armağan edilmiştir” dedi.

Vali Taşbilek’in konuşmasının ardından “Cumhuriyet” konulu şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin şiir ve kompozisyonlarını seslendirdiği programda daha sonra öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi gösterisini gerçekleştirdi.

Spor gösterilerinin de gerçekleştirildiği programda Cumhuriyet koşusunda dereceye girenler öğrencilerin Vali Taşbilek’e Türk bayrağı vermesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen Cumhuriyet konulu kompozisyon, resim ve şiir yarışmalarıyla Cumhuriyet koşusunda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından program geçit töreniyle son buldu.

Kutlama programı kapsamında akşam saatlerinde resepsiyon verilecek ve havai fişek gösterisi düzenlenecek.