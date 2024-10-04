Gümüşhane’de bu yıl 27’ncisi düzenlenen Uluslararası Gümüşhane Kuşburnu-Pestil-Kültür ve Turizm Festivali başladı.

27’nci Geleneksel Uluslararası Gümüşhane Kuşburnu - Pestil - Kültür ve Turizm Festivali gerçekleştirilen etkinliklerle başladı. Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından Gümüşhane Vali Vekili Serhat Doğan, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve il protokolü 15 Temmuz Zafer Meydanı’nda motor sporları sergisine katıldı. Daha sonra halk oyunları ekiplerinin de katılımıyla festival alanına kortej yürüyüşü gerçekleşti. Festival alanı girişinde sona eren kortej yürüyüşünün ardından protokol tarafından kesilen kurdeleyle festival başladı. İl protokolü bu yıl şehrin en işlek caddelerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesi’nin trafiğe kapatılmasıyla hazırlanan festival alanındaki stantları ziyaret etti.

Yöresel yemekler ve yöresel ürünlerin yanı sıra, kültür-sanat ve STK’lara ait stantların da bulunduğu fuar alanına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gümüşhane ile Bayburt ve Trabzon’dan gelen halk oyunları ekipleri ise konser alanında halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi. Konserlerle ve çeşitli etkinliklerle sürecek olan festival 6 Ekim Pazar akşamı düzenlenecek büyük konserle sona erecek.

“Festivalimizin birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacak”

Festivalin bu yıl kentin en önemli caddelerinden birsi olan Cumhuriyet Caddesi’nin trafiğe kapatılarak yapıldığını ifade eden Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, “Bu yıl biraz daha farklı bir festival yapalım dedik. Şehrimizin en önemli caddelerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesini trafiğe kapatarak 3 gün boyunca burada yapacağız. Bundaki asıl amaç yaptığımız bütün etkinlikleri, tanıtımları, kültürel ve sanatsal faaliyetleri ve Gümüşhane’mize özgü lezzetleri halkla daha kolay buluşturmak. Bu organizasyona halkın katılımının daha fazla olması için böyle bir yol belirledik. Bugün festivalimizin açılışını gerçekleştirdik, sayın vali vekilimiz ve protokolümüzün bütün üyeleri, milletvekilimiz ve siyasi partimizin tüm yöneticileri ve STK’ların katılımıyla. Festivalimiz 3 gün boyunca sürecek Pazar akşamı da Mustafa Yıldızdoğan konseriyle de festivali sonlandırmış olacağız. Bu vesileyle ben bütün halkımızı festival alanına davet ediyorum. Halkımızın kurulan 30 standı gezmesini ve etkinliklere katılmasını diliyorum. Tabi dünya ve ülkemiz maalesef zor süreçlerden geçiyor. Bu süreçlerin atlatılmasında en önemli olgu birlik ve beraberliğimiz. İnşallah bu etkinlikte şehrimizde birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacak ve bir nebze de olsa halkımızı rahatlatarak farklı duygulara sevk edecek bir organizasyon olacak” dedi.