Gümüşhane’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Gümüşhane’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı.

Anıt önündeki programın ardından, Kültür Merkezi’ndeki salon programına geçildi. Aysın Rafet Ataç İlkokulu tarafından hazırlanan ve saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa, Vali Vekili Ali Recai Yerlikaya, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, Başsavcı Vekili, Siyasi Parti Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 103 yıl sonra bir kez daha büyük bir sevinç, coşku ve heyecanla kutluyoruz. Atatürk, "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar Önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." sözü ile siz çocuklarımızın önemini vurgulamıştır. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek Bayram olma özelliği bu önemin en büyük göstergesidir.Bu vesileyle, Işıl ışıl gözleri geleceğimiz olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Gümüşhane Kültür Merkezindeki programda Aysın Rafet Ataç İlkokulu öğrencilerince şiirler okundu, halk oyunları gösterisi ile "Memleketim" adlı gösteri sunuldu.

Etkinlik hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.