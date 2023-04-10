Gümüşhane’de 2023 yılının 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Vekili Ali Recai Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan ve yatırım kamu kurum ve kuruluşlarının il ve bölge temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Vekili Ali Recai Yerlikaya 31 Mart 2023 tarihi itibariyle Gümüşhane’de toplam proje tutarı 26 Milyar 775 milyon TL olan 192 proje bulunduğunu ve toplam harcama tutarının 12 Milyar 434 milyon TL olduğunu söyledi.

Kuruluşlar bazında en fazla yatırımın 232 milyon 957 bin TL ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, 18 milyon 284 bin TL ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 1 milyon 429 bin TL ile DSİ. 22 Bölge Müdürlüğü’nde olduğunu ifade eden Vali Vekili Yerlikaya, Gümüşhane’de 192 projeden 3’ünün tamamlandığını, 108 projenin devam ettiğini, 53 projenin ihale aşamasında olduğunu ve 28 projeye ise henüz başlanılmadığını belirtti.

Öte yandan KÖYDES programı kapsamında 2022 yılı içerisinde Gümüşhane’ye 49 milyon 712 bin TL KÖYDES ödeneği tahsis edildiğini ifade eden Vali Vekili Yerlikaya, bu ödenekten 41 milyon 845 bin TL harcama gerçekleştirildiğini söyledi. KÖYDES projesi kapsamında il genelinde 84, adet yol, 81 adet içme suyu, 7 adet kanalizasyon ve 5 adet sulama projesi olmak üzere toplamda 177 projesi yer alıyor.