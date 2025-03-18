Gümüşhane’de 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıldönümü düzenlenen bir dizi programla kutlandı.

Kutlama programı Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Vedat Soner’in çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından buradaki program sona erdi.

Daha sonra 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Gümüşhane Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa geçildi. Fuaye alanında öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışının ardından Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Malazgirt’ten Bugüne Şühedanın İzinde" adlı oratoryo gösterisi sergilendi.

"Şehitlerimizin bize bıraktığı emanete sahip çıkacağız"

Çanakkale ruhunun yeni nesillerin gönüllerinde yaşadığının altını çizen Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle bu anlamlı program hepimizi derinden duygulandırdı. Bu güzel gösteriyi hazırlayan kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bizler, şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkacağız ve o mirası yüreğimizin en derin köşesinde yaşatacağız ki bu topraklar bir daha düşman çizmesiyle çiğnenmesin. Biz eminiz ki Çanakkale ruhu nesillerinin yüreğinde yaşamaya devam ediyor ve biz biliyoruz ki vatan için gerek duyulduğunda, bu milletin evlatları ölüme koşmaktan asla tereddüt etmez. Allah vatanımızı böldürtmesin, bayrağımızı indirtmesin, ezanımızı dindirtmesin ve Türk milleti kıyamete kadar baki olsun. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Gümüşhane Kültür Merkezi’nde düzenlenen programın ardından Gümüşhane Valisi Aydın Baruş ve protokol etkinlikler kapsamında Emirler Mezarlığı’ndaki şehit kabirlerini ziyaret etti. Programda şehit mezarlarına karanfil bırakılırken aziz şehitler için dualar edildi.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında son olarak Pençe-Kilit Harekâtı sırasında 2022 yılında Kuzey Irak’ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler’in annesi Ayfer Güler’e, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen takdim töreninde konuşan Vali Baruş, "Bu madalya, şehidimizin eşsiz bir hatırası olarak sizinle kalacak. Devletimiz her türlü ihtiyacınızda bütün kurumlarıyla her zaman yanınızda olacak. Şehidimizin onurunu ve şerefini hayat boyu yaşatmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.