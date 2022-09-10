Gümüşhane’de Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) tarafından “11 Eylül Şehit Öğretmenleri Anma Günü” çerçevesinde hain terör örgütü PKK tarafından katledilen 168 eğitim şehidinin özgeçmiş ve fotoğrafının yer aldığı bir sergi açıldı.

Gümüşhane’de Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) tarafından “11 Eylül Şehit Öğretmenleri Anma Günü” çerçevesinde hain terör örgütü PKK tarafından katledilen 168 eğitim şehidinin özgeçmiş ve fotoğrafının yer aldığı bir sergi açıldı.

İLKSAN tarafından düzenlenen “11 Eylül Şehit Öğretmenleri Anma Günü” programının ikinci gününde ilk olarak Gümüşhane merkez Kemaliye Camii’nde şehit eğitim çalışanları için cuma namazından önce Mevlid-i Şerif ve Yasin-i Şerif okutuldu. Daha sonra 15 Temmuz Zafer Meydanı’nda Şehit Öğretmenler Künye Fotoğraf Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, GTSO Başkanı İsmail Akçay, İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın babası Hamit Yılmaz, İLKSAN yönetimi ve ziyaretçiler katıldı.

İLKSAN yönetimini eğitim şehitleri için yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik eden Vali Taşbilek, “Biz İLKSAN yönetimimizi ve değerli başkanımızın şahsında tebrik ediyoruz. Her sene çok güzel bir etkinlik yapıyorlar. Bu yılki programda da bizim misafirimizler. Emeklerinden dolayı değerli başkanımızın şahsında bütün yöneticilerine ve üyelerine teşekkür ediyorum. Şehitlerimiz bizim kutsalımız, vatanımızın en değerli, bayrağa rengini veren en kutsal nişanesi değerli şehitlerimiz. Bir şehit babamız da yanımızda, bizim bir evladımız var şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz, şehit öğretmenimizin şahsında bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Vatanımızın birliği ve beraberliği uğruna can veren bütün aziz şehitlerimizi, rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Bu uğurda mücadele ederken gazi olan değerli gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Hamit amcamızın şahsında bütün şehit yakınlarına rahmet ve başsağlığı diliyoruz” dedi.

“Şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak için bu etkinlikleri düzenliyoruz”

İLKSAN yaşadığı sürece şehitlerin anılacağını ve unutturulmayacağını söyleyen İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, “Bu sene Gümüşhane’de Necmettin Yılmaz kardeşimizi anmak için buraya geldik. Bu işe katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. İLKSAN yaşadığı sürece şehitlerimizi anacağız. Elbette askerimiz, polisimiz, vatandaşımız ve öğretmenlerimiz hepsi bizim kutsalımızdır ancak öğretmenlerimiz o bölgeye aydınlık Türkiye’yi inşa etmek, orada çocuklarımızı aydınlatmak için gittiler ama maalesef hain terör örgütü ve emperyalistler tarafından şehit edildiler. Burada açılan sergimizde 168 şehidimizin özgeçmişi ve resimleri var. Şehit ailelerini dinlediğimizde en üzüldükleri nokta, bizi unutmayın diyor. Evlatlarımızı verdik ama bizleri unutmayın diyorlar. Biz de unutmamak ve unutturmamak için bu etkinlikleri düzenliyoruz. Şimdi de sergimizi açıyoruz” diye konuştu.

Program çerçevesinde son olarak Torul Belediyesi-İLKSAN işbirliği ile şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz adına inşa edilen parkın açılışı gerçekleştirildi.