Gümüşhane’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği yürüyüş etkinliğinde 152 üniversite öğrencisi Esenyurt köyünden Doğu Karadeniz’in en görkemli kalelerinden biri olan Kov Kalesi’ne kar altında yürüdü.

Araçlarla Esenyurt köyüne ulaşan gençler Orta Mahalle’den başladıkları yürüyüşü kale önüne kadar sürdürdü. Burada kurulan çadırlarda çay ve köy muhtarının yemek ikramının ardından kaleyi gezen gençler eşsiz bir doğa ve tarih yolculuğu yaşadı.

Yürüyüşün ardından kaleyi keşfe çıkan gençler, tarihi atmosferde unutulmaz anlar yaşadı. Günün sonunda horon oynayıp halay çeken öğrenciler, kar topu savaşlarıyla eğlenceye doydu.

Kış mevsiminin mest eden atmosferinde hem spor yapma hem de tarihi bir mekânı keşfetme fırsatı bulan gençlerden Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Işılsu Canpolat, "Bugün Kov Kalesi’ne geldik. Yaklaşık 6-7 kilometre kar eşliğinde yürüdük ve kar topu oynadık. Çok eğlendik. İkramlar oldu, yemekler yedik, çaylarımızı içtik. Müzik eşliğinde çok eğlendik. Teşekkür ederiz" dedi.

Öğrencilerden Fatih Bedir ise, "Kov Kalesi’ndeki bu etkinlik için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyoruz. Etkinlikte horonlar oynadık, halay çektik, arkadaşlarla çok güzel vakit geçirdik. Herkesin gelmesini bekliyoruz. Ortalama 6-7 kilometre yürüyüş yaptık. Çok güzeldi. Kale de çok güzeldi. Manzarası ve yapılış biçimi gerçekten çok güzel. Devasa bir yapı çok beğendim" ifadelerini kullandı.

Doğu Karadeniz’in ayakta kalmış en ihtişamlı yapılarından biri olan Kov Kalesi’nde Kızılay’ın çay aracıyla ikramlarda bulunduğu etkinlikte öğrencilere pide ikram eden Esenyurt Köyü Muhtarı Turan Koç da, "Her sene böyle bir şenlik düzenlenmesini istiyoruz. Gelen bütün üniversite öğrencileri ve diğer arkadaşlarla çok güzel oldu. Devamını yine isteriz. Allah nasip ederse yazın Mayıs ayında yine bir şenliğimiz var. Kov Kalesi’ne çok ziyareti geliyor. Bazı noksanlarımız var. O nedenle biraz pasif kalıyor. İnşallah bunun noksanlarını biz gidereceğiz ve daha güzel olacak. Cumartesi, pazar bilhassa çok gelenler oluyor. Memur kısmı, yabancılar da geliyor. Kendi köylülerimiz de geliyor. İnşallah daha çok gelecekler. Şu anda kar yağıyor. Daha güzel manzaramız" diye konuştu.

Merkeze bağlı Esenyurt köyü sınırlarında bulunan ve Doğu Karadeniz’in en görkemli kalelerinden birisi olarak bilinen yaklaşık 700 yıllık Kov Kalesi, tarihi dokusu ve stratejik konumuyla dikkat çekiyor. İl merkezine 25 kilometre mesafede bulunan ve Gümüşhane-Kelkit kara yolundan 6,5 kilometrelik mesafede ulaşılabilen kale 1361 yılında III. Alexios tarafından Bayburt bölgesinden gelen akınlara karşı koymak amacıyla yapıldı. Yüksekliği nedeniyle doğu, kuzey ve güney yönlerinden ulaşma imkanı bulunmayan kale denizden bin 760 metre yükseklikte yer alıyor. 130 metre yüksekliğindeki devasa bir kaya kütlesinin üzerine kurulan kale 2007 yılında restore edilmiş ve son yıllarda da çevresinde sosyal tesisler yapılmıştı.