TFF 3.lig, 2.grupta mücadele eden Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş ile TFF 2.lig, Beyaz Grupta mücadele eden Bayburt Özel İdarespor, tüm geliri depremzedelere bağışlanacak dostluk maçında 2-2 berabere kaldı.

TFF 3.lig, 2.grupta mücadele eden Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş ile TFF 2.lig, Beyaz Grupta mücadele eden Bayburt Özel İdarespor, tüm geliri depremzedelere bağışlanacak dostluk maçında 2-2 berabere kaldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan ve 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiği deprem felaketinde yaraların sarılmasına destek olmak amacıyla Gümüşhane ve Bayburt temsilcileri dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Yeni Şehir Stadyumunda oynanan müsabaka 2-2 sona ererken her iki takım da yeni oyuncularını deneme fırsatı buldu. İstiklal Marşı’nın okunarak depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulan müsabakayı Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci kulüp yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve taraftarlarla birlikte izledi.

Müsabakayla ilgili duygu ve düşüncelerini aktaran Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. Başkanı Ertürk Yakut, müsabaka için yaklaşık 3 bin hatıra bileti satıldığını belirterek, “Ülke olarak üst üste ağır depremler yaşadık ve çok ciddi bir yıkım oldu. Bununla alakalı spor camiası olarak neler yapabiliriz diye düşünürken böyle bir organizasyonu kardeş şehrimizin kulübüyle yapmak istedik. Bu sürece bizim de bir katkımız olursa ne mutlu bize. Dostluk ve kardeşlik içerisinde güzel bir müsabaka oynandı. 3 bine yakın bilet satışımız oldu. Buradan elde edilecek tüm gelirleri de AFAD hesabına yatıracağız. Çorbada bir tuzumuz olursa ne mutlu bize” dedi.

Bayburt Özel İdarespor kulüp yöneticisi Hayrettin Koçyiğit ise “Depremden etkilenen afetzedelere yardım için düzenlenen müsabakayı kardeş şehrimiz Gümüşhane ile gerçekleştirdik. Takımımızı denemek, yeni transferlerimizi görmek adına da buradayız. Skor ne olursa olsun dostluk kazandı” ifadelerini kullandı.