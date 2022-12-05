Gümüşhane’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek zihinsel engelli gençlerle horon oynadı.

Gümüşhane’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek zihinsel engelli gençlerle horon oynadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan program Gümüşhane Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlik fuaye alanında hazırlanan hatıra fotoğrafı alanında fotoğraf çekimiyle başladı.

Salonda saygı duruşunun ardından kuruma ait Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile özel eğitim okullarında eğitim gören zihinsel engelli öğrenciler tarafından İstiklal Marşı’nın 10 kıtası ezbere okundu. İstiklal Marşı’nı okuyarak sahneye çıkan öğrenciler Türk bayrağı açtı.

Etkinlikte, Kur’an-ı Kerim okunmasının yanında kum gösterisi eşliğinde semazen gösterisi, Charlie Chaplin ve illüzyonist gösterisi, dans gösterisi, engelsiz yaşam için söyle sinevizyon gösterisi, müzik dinletisi ve horon gösterileri de yer aldı. Gösteriler davetlilerden tam puan alırken, salonu dolduran protokol üyeleri ve vatandaşlar özel öğrencilere alkışlarla destek oldu.

Aralarında zihinsel engelli öğrencilerin de olduğu halk oyunları ekiplerinin gösterisi sırasında protokol sıralarında oturan zihinsel engelli öğrencilermüziğin ritmine ayak uydurunca Vali Kamuran Taşbilek, eşi Sibel Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan da öğrencilerle horon oynadı.

Etkinliğin sonunda programda görev alan tüm özel bireyleri sahneye çıkarak tebrik eden Vali Taşbilek, burada yaptığı konuşmada “İçimizde çok güzel değerlerle yaşıyoruz. Hepsi bizim değerimiz, çok özel, çok kıymetli desenlerimiz. Birlik, beraberlik içerisinde toplum el ele olduğu zaman hiçbir farkımızın olmadığını bugün arkadaşlarımız bizlere gösterdiler. Hepsinin emeğine, yüreğine sağlık. Çok güzel bir çalışma yapmışlar. Ellerine, yüreklerine sağlık. Onlara bizim gülümüz, çiçeğimiz. Onlarla biz değerliyiz, hep beraberiz” dedi.