Gümüşhane Üniversitesinin hem uluslararası hem de Türk öğrencilerinden oluşan 150 kişilik grup Gençlik ve Spor Bakanlığı Rize Fındıklı Gençlik Kampı’nda 4 günlük kamp yaptı.

Gümüşhane Üniversitesinin hem uluslararası hem de Türk öğrencilerinden oluşan 150 kişilik grup Gençlik ve Spor Bakanlığı Rize Fındıklı Gençlik Kampı’nda 4 günlük kamp yaptı.

Öğrencilerin kültürlerarası etkileşimlerinin yanında dostluklarını artırmak ve iyi vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Gümüşhane Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Sayın’ın organizasyonunda gerçekleştirilen kampla Gümüşhane Üniversitesi Türkiye’de ilk defa hem yabancı hem de Türk öğrencisiyle birlikte katılan tek üniversite oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönüllü olarak görevlendirilen ekip liderlerinin eşlik ettiği 75 Türk ve 75 uluslararası öğrenci, sportif faaliyetlerden kültürel gezilere, maneviyat etkinliklerinden seminerlere, halk oyunlarından ebru sanatına, müzik, tiyatro, el sanatları, zekâ oyunları, sokak oyunları, okçuluk, matrak, trekking, geziden spora, din eğitiminden eğlenceye kadar birçok etkinliği uluslararası öğrencilerle beraber gerçekleştirme fırsatını yakaladı.

Özellikle uluslararası öğrencilerin Türk kültürünü yakından tanıma imkanı bulduğu kamplarda gerçekleştirilen doğa, sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerle öğrenciler takım olmayı ve kaynaşmayı öğrenirken, farklı dilleri, kültürleri bir arada yaşadılar.

Kamp hakkında değerlendirmelerde bulunan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Öğr. Gör. Ahmet Sayın, “Türkiye’de ilk defa hem yabancı hem de Türk öğrencileri bir arada olmak üzere rekor sayıda katılımla 4 gün süren kamp etkinliği düzenledik. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen gençlik kampları, sıcak ve samimi bir ortamın yanı sıra onlarca öğretici aktivite ile doludur. Gümüşhane Üniversitesi Yabancı Öğrenci Birliği (GÜYÖB) kulübü öğrencilerimiz ve TÖMER öğrencilerimiz ile birlikte her bölümden 5 Türk ve uluslararası öğrencimizi bu gezimize dahil ettik. Farklı şehirlerden ve ülkelerden bir araya gelen gençlerimiz doğa ile iç içe olmanın yanında kültürel kaynaşmaya da büyük katkı sağlıyorlar. Gençlik Kampı ekip liderleri eşliğinde aktivitelere katılan öğrencilerimiz burada takım olmayı, yardımlaşmayı öğreniyorlar. 4 gün süren kamp etkinliğimizde öğrencilerimiz birçok aktiviteyi de yapma imkânı buldular” dedi.

Kamp etkinliğine katılan İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencisi Ramazan Saraç ise Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkür ederek “Sınav sonrası gayet eğlendirici ve yorgunluk alıcı bir etkinlik oldu. Sabahları etkinliklerimiz oluyor. Geceleri de gece eğlencelerimiz oluyor. Halay, tiyatro, oyunlar oynuyoruz. Kampta hem dinleniyor hem eğleniyoruz. Farklı ülkelerden ve kültürlerden yeni arkadaşlar edindik. Kampın düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.