40. dakika misafir takımın sağ taraftan kullandığı taç atışında arkaya seken topla buluşan Hasan Demir’in altı pas içerisinde vuruşunu kaleci Mücahit Atalay kurtararak gol şansı tanımadı.

10. Dakikada sağ taraftan gelişen atakta Mikail Albayrak’ın pası ile topla buluşan İzlem Anıl Balaksız’ın ceza sahasının dışından sert vuruşu az farkla auta gitti.

TFF 3.Lig 2. Grupta mücadele eden Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. sahasında konuk ettiği Kuşadasıspor’u ’1-0 mağlup etti.

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