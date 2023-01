Gümüşhane-Kürtün karayolu üzerinde yamaçlarda kopmaya hazır vaziyette bekleyen kaya kütleleri sürücüleri tedirgin ediyor. Gümüşhane Üniversitesi’nden Doç. Dr. Selçuk Alemdağ, yol güzergâhının yüzde 85 risk teşkil ettiğini belirterek çalışmalarında belirledikleri riskli alanlarında her an kaya düşmesi yaşanabileceğini dile getirdi.

Gümüşhane ve Giresun’u birbirine bağlayan Gümüşhane-Kürtün karayolunda kaya düşme riski nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar korkuyla seyahat ediyor. Yola çok yakın bir noktada bulunan dağların yamaçlarında yer alan kayaların her an düşmeye hazır görüntüsü olası bir facianın habercisi durumunda. Yol güzergâhında geçmişte ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı birçok kaza meydana gelirken, Gümüşhane ve Kürtün güzergâhında dolmuşçuluk yapan şoförler, sürekli ölümle burun buruna işlerini yapmak zorunda olduklarını dile getirerek tehlikenin ortadan kaldırılmasını istiyor.

Konuyla ilgili yaptıkları çalışmalarla riskli alanları belirlediklerini ve bu alanlardan bir tanesinde yakın bir geçmişte kaya düşmesi gerçekleştiğinin altını çizen Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Kürsüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Alemdağ, Gümüşhane-Kürtün karayolundaki risk oranının yüzde 85 olduğunu ifade etti.

“Her mevsim geçişinde kaya düşme riski var”

Bölgede yamaç eğimlerinin fazla olması nedeniyle kaya kütle hareketlerinin fazla olduğunu söyleyen Doç. Dr. Selçuk Alemdağ, “Kürtün yol güzergâhı kaya düşmeleri açısından mevcut coğrafi koşulları da dikkate aldığımız zaman ciddi derece sarp, aşırı derecede eklemli kaya kütlelerinden oluşan bir bölge. Hemen hemen her mevsim geçişlerinde kaya düşmeleri potansiyeli var. Biz bölgede yıllardır çalışıyoruz, yüksek lisans tez çalışmaları yapıyoruz ve kendi çalışmalarımız da mevcut. Mevcut yolun açılması esnasında patlatmalarla şevler oluşturulduğu ve arazi çok sarp olduğundan dolayı çok yüksek şevler meydana gelmiş durumda. Aynı zamanda yamaç eğimleri de fazla olduğundan dolayı özellikle mevsim geçişlerinde kaya kütle hareketlerinin etkili olduğu bir yer. Karasal iklim bölgelerine geçiş yapılan alanlarda genellikle donma çözünme sonrası ve ayrışmaya bağlı olarak kütle hareketleri meydana gelebiliyor” diye konuştu.

“Kürtün yolu yüzde 85 riskli”

Yaptıkları çalışmalarla riskli alanları belirlediklerini dile getiren Doç. Dr. Alemdağ, “Biz yapmış olduğumuz çalışmalarda riskli bölgeleri belirledik. Hatta geçen sene bizim belirlediğimiz noktasal risk alanlarının bir tanesinde kaya düşmeleri meydana geldi ve bir araca çarptı. Ölüm olmadı ama ciddi derecede maddi hasara sebebiyet veren kaya düşmeleri meydana geldi. Kürtün yol güzergâhı mevcut haliyle, ne zaman bir kaya kütlesinin kopup yol güzergâhına vuracağı belirsiz olan bir alan. Önlem alınmadığı sürece hemen hemen her sene bu tür problemlerin yaşanabileceği yüzde 85 riskli bir yol. Bizim belirlediğimiz riskli yerlerde kaya kırımları, örtüleme, çelik bariyer sistemleri veya şev tasarımlarıyla yâda güzergâhta iyileştirme maliyetlerinin yüksek çıkacağı durumlarda tünel güzergâhları planlanmalı. Çok sarp topoğrafyaların olduğu alanlarda kaynak kaya alanları çok yüksek kotlarda olduğu için bunun ekonomik bedelleri daha yüksek çıkabiliyor. Bu tür alanların belirlenip tünel güzergâhlarıyla bu alanların geçilmesi daha doğru olur. Kürtün yolu ciddi derecede riskli ” dedi.

“Korku her zaman oluyor”

Kürtün ve Gümüşhane arasında dolmuşçuluk yapan ve korku içinde seyahat ettiklerini söyleyen Şenol Dede, “Önlem alınabilir, tel çekilebilir, taşlar düşürülebilir. Bundan 3-4 ay önce taş düşerek dolmuş şoförünün arabasına düştü. Birinin kafasına vurdu, öldü. Çok riskli bir bölge. Tedirginlik, korku her zaman oluyor. Bizde olduğu gibi yolcularda da oluyor, öğrenci velileri de korkuyor. Nereden ne zaman taş geleceğini bilemiyorsun” ifadelerini kullandı.

Sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade eden dolmuş şoförü Özcan Dede ise, “Bu Kürtün ve Gümüşhane yolu üzerinde daha önce de olaylar yaşandığı için kesinlikle bir an önce önlem alınmasını istiyoruz. Biz şoförler olarak, aileler olarak her gün tedirginiz acaba bir şey olur mu diye. Bunun bir an önce çözülmesini istiyoruz, daha önceden de arabalara vurmuştu. Gidiş gelişlerde hep tedirgin oluyoruz” diye konuştu.

Söz konusu Gümüşhane-Kürtün karayolu üzerinde 25 Haziran 2022 tarihinde yamaçtan kopan kayalar yola düşmüş, olay anında karayolunu kullanan bir sürücü otomobiliyle kayaların altında kalmaktan saniyelerle kurtulmuştu. 25 Mart 2022 tarihinde ise içerisinde öğrencilerin de bulunduğu köy minibüsünün üzerine kayalar düşmüş kaza sonucunda 1’i ağır olmak üzere 2 kız öğrenci yaralanmıştı.