Gümüşhane kent merkezine yakın Süleymaniye Mahallesi’nde karşılarına çıkan dev cüsseli ayıyı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Gümüşhane’de köylerinden kent merkezine dönen vatandaşlar Süleymaniye Mahallesi Kırkpavli mevkiinde karşılarına çıkan büyük anne ayıyı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kış uykusuna yatmayan ve kent merkezi ile turizm alanlarına çok yakın bir bölgeye kadar inen ayının bölgede yavruları olmasından dolayı çok uzaklaşmadığı tahmin edilirken, bir süre sonra yamaçtan inerek gözden kayboldu.