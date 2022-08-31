Gümüşhane’de sorunlarıyla sürekli gündeme gelen Gümüşhane Devlet Hastanesi’nin yolunda, asfaltlama çalışması başlatıldı.

Gümüşhane’de sorunlarıyla sürekli gündeme gelen Gümüşhane Devlet Hastanesi’nin yolunda, asfaltlama çalışması başlatıldı.

Gümüşhane’de yeni binasında hizmet vermeye başlayan ve yol sorunuyla sürekli gündeme gelen 200 yataklı yeni Gümüşhane Devlet Hastanesi’nin 1 buçuk kilometrelik bölümünde asfaltlama çalışmaları başladı. Vatandaşlar tarafından yolun bozuk olması ve sürekli tozlanma iddialarıyla sürekli tepkiye neden olan yolda başlatılan çalışmanın yarın itibariyle tamamlanması planlanıyor. Asfaltlama çalışmasıyla birlikte bölgenin çevre düzenlemesinin de yapılacağını belirten Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, 1 ay içerisinde çalışmaların tamamlanmasının planlandığını ve vatandaşların konforlu bir şekilde hizmet alabilecekleri bir alan ortaya çıkarmak için çalışmaların süreceğini söyledi.

Hastane ile ilgili imar sorunun çözüldüğünü ve ulaşım ile ilgili çalışmaların başladığını söyleyen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, “Hastanemizin imarla ilgili sorunları çözüldü. Çözüldükten sonra da bizim için en önemli olan ulaşımla ilgili altyapı eksiklerini tamamlamak için çalışmalara başladık. Bununla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ve bakanlığın destekleriyle asfaltı alıyoruz. Belediyemizin ekipleriyle bunun yanında İl Özel İdaresi ekipleriyle beraber 1,5 kilometre uzunluğundaki bu yolumuzu tamamlayacağız. Yağmur, su kanalları, korkuluklar ve kaldırım eş zamanlı olarak yapılacak. Hastanemizde yıllardır ve yılbaşından bu yana süren yol sorunu ortadan kalkmış olacak. Zemin ile ilgili çalışmaları tamamladık. Bugün itibariyle de asfalt çalışmalarımıza başladık, yarın tamamlayacağız. Vatandaşlarımız da buradan daha rahat, konforlu, güvenli bir şekilde hastaneye ulaşım sağlayacaklar. Bizi ilgilendiren kısmı yol, otobüslerin, dolmuşların, taksilerin geldiği hatlar, onların durak yerlerini de yapıyoruz. Vatandaşımızın rahat edeceği klimalı duraklarımızı bu noktaya koyacağız. Buradan vatandaşımız yaya olarak bile ana caddeye ulaşabilsin diye eş zamanlı olarak kaldırım çalışmamızı da yapacağız. Bunun yanında sağlık müdürlüğümüzün ve devlet hastanesinin yetkililerinden aldığımız bilgiye göre onlar da kendi bünyelerinde bazı düzenlemeler yapıyorlar. Bununla beraber yaz bitmeden buralar toparlanacak. Hastanenin hem otopark düzenlemesi, hem kendi çevre düzenlemesi içerisinde, acille diğer polikliniklerin geçiş noktalarının tamamlanması insanlar geldiği zaman oturacağız konforlu bir şekilde yürüyebileceği, çalışabileceğiniz, ulaşabileceği ortamlar için çalışmalarımız sürüyor” dedi.