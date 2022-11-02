Gümüşhane Devlet Hastanesinde hazırlanan senaryo doğrultusunda yangın tatbikatı yapıldı.

Gümüşhane Devlet Hastanesinde hazırlanan senaryo doğrultusunda yangın tatbikatı yapıldı.

Hastane personeli, UMKE ve Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerinin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği psikiyatri servisinde başlayan yangın polikliniklere de sıçradı. Verilen mavi kod üzerine bütün birimler teyakkuza geçti. Psikiyatri servisinde meydana gelen ve 4 kişinin etkilendiği yangında sedye ile hasta nakli, itfaiye ile hasta kurtarma gibi operasyonlar gerçekleştirildi.

Tatbikatı yakından takip eden ve hiçbir sorunla karşılaşmadan gerçekleştirildiğini ifade eden Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ulaş Karabay, “Bugün senaryo gereği psikiyatri kliniğimizde yangın çıktı, yangın alt katlara sıçradı. Yangından etkilenen 4 tane vatandaşımız oldu bunlar yangın nedeniyle oluşan gazlardan dolayı etkilendiler mavi kod verildi. Bütün birimler teyakkuza geçti. Acil toplanma alanları oluşturuldu ve itfaiyeye haber verildi. Yangından etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleleri yapıldı ve acil servisimize götürüldü. Şu an hastalarımızın durumu iyi, bilinçleri açık. Yangın kontrol altına alınınca itfaiye tarafından yeşil kod verilerek tatbikatımıza son verildi. Tatbikatta görevli olan arkadaşlarımız üzerlerine düşen görevi eksiksiz yerine getirdi. Yangın esnasında kırmızı kod verilerek herkes kendi görev tanımına uyacak şekilde eylemlerini gerçekleştirdi. Yangında herhangi bir zafiyet oluşmadan hastalarımız da zarar görmeden olay kontrol altına alındı. Gümüşhane Devlet Hastanesi böyle olağanüstü durumlarına her zaman hazır. Bu konuda da gerekli tatbikatlar zamanında yapılmaktadır. Herhangi bir eksiğimiz yok” dedi.