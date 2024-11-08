Gümüşhane’de doğal yaşamın simgelerinden olan yaban keçileri, Kelkit-Gümüşhane karayolunda ortaya çıktı. Sürü halinde karşıdan karşıya geçen yaban keçileri, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Gümüşhane’nın yüzde 60’ını oluşturan dağlarda son yıllarda etkin av koruma çalışmaları ve halkın bu konudaki duyarlılığıyla sayıları 3 bine yaklaşan yaban keçileri, sık sık vatandaşların karşısına çıkıyor. Sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren yaban keçileri, bu kez Kelkit-Gümüşhane karayolunda görüldü. “Gümüşhane dağlarının süsü” olarak nitelendirilen yaban keçileri, sürü halinde bölünmüş yolda karşıdan karşıya geçerek doğal yaşam alanlarına doğru yol aldı. O sırada aracını durduran Enes Öztürk, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

Öztürk, diğer sürücülerin dikkatini çekmek ve hayvanları korumak adına dörtlü sinyallerini yakarak yolu kapatmadan beklediğini belirterek, “Arkamdan gelen araçların fark etmesi ve hayvanların bir zarar görmemesi için yolun solunda durup dörtlüleri yaktım ve bu güzel hayvanların güzelliklerini seyretmekle meşgul oldum” dedi.