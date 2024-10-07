Türkiye’de sonbahar mevsiminin en ihtişamlı yaşandığı şehirlerden birisi olan Gümüşhane’nin yüksek kesimleri doğanın muhteşem renk cümbüşüne ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Sonbaharın gelişiyle birlikte Gümüşhane’nin yüksek kesimleri ve ormanları adeta bir tablo gibi renklenirken kavak ve diğer ağaçların sarıdan kızıla, turuncudan mora kadar uzanan renk tonları bölgeyi büyüleyici bir atmosfere bürüdü.

Bu dönemde doğa tutkunlarının ve fotoğrafçıların gözdesi haline gelen Gümüşhane’nin yüksek kesimleri, sonbaharın en güzel renkleri eşliğinde doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin vazgeçilmezi oldu.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte doğal güzelliklerini en görkemli şekilde, bir ressamın tuvaline dökülen renkler gibi sergileyen ve renk cümbüşüne dönüşen Gümüşhane dağlarını keşfetmeye devam eden Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyesi 21 sporcu yazdan kalma havada etkinliği tamamladı.

Renkli ve etkileyici manzaraları görmek ve sonbaharın renkleriyle çevrili coğrafyayı keşfetmek isteyen sporcular “Sonbahara merhaba” sloganıyla gerçekleştiren etkinlikte Kostan Dağında bulunan tarihi top arabası yolundan başladıkları yürüyüşte Erdemler köyü Arapdere yaylasından Dölek köyüne kadar eşsiz manzara eşliğinde sonbaharın tadını çıkardı.

Parkur yolunca tabiatın en güzel renklerinin bir araya geldiği vadileri aşan sporcular mevsimin sunduğu sarı, turuncu ve kırmızı tonlardaki yapraklarla kaplanmış yolları arşınladı.

Kartpostalı andıran manzaralar eşliğinde yürüyen sporcular Dölek köyüne vardıklarında köyün karşısındaki dağı komple saran renk cümbüşünde bol bol fotoğraf molası vererek manzaranın tadını çıkardı.

“Doğa en güzel renklerini giymiş bizleri bekliyor”

Doğanın tüm renklerine şahit olan sporculardan Fatma Cebeci, “Sonbahar renkleriyle dağlara çıktık. Doğa bizi sarısıyla kırmızısıyla yeşilin farklı tonlarıyla karşıladı. Gayet keyifli bir yürüyüş oldu. Ben şehirde sıkılan herkesi özellikle sonbaharın bu güzelliklerinden faydalanmaya, dağlara davet ediyorum. Doğa kışa hazırlanıyor ve en güzel renklerini giymiş bizleri bekliyor” diye konuştu.

Bu bölgenin mutlaka keşfedilmesi gereken saklı bir cennet gibi olduğunu kaydeden Ali Koçyiğit de “Güzel bir rotamız vardı. Kostan Dağı üzerinden Dölek köyüne indik. Manzaramız çok güzel. Sonbaharın güzellikleri, ağaçların yaprak dökümüne denk geldik. Yaprakların sararmasına denk geldik. Çok güzeldi. Bütün doğa severleri bekliyoruz” dedi.

“Şehrimizin sonbaharda her tarafı çok güzel”

Sonbaharın Gümüşhane’deki en güzel parkurlarından birisini yürüdüklerini ifade eden GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, “Kostan Dağı’nda başladık, Arapdere yaylasından Dölek köyüne yaklaşık 13 kilometrelik bir parkuru 21 kişiyle tamamladık. Sonbaharın en güzel renklerini gördük, yaşadık ve tattık. En güzel fotoğraflarımızı çektik. Gerçekten şehrimizin sonbaharda her tarafı çok güzel” şeklinde konuştu.