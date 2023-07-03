Gümüşhane’nin yalnızca ziyaretçi kaydı tutulan tarihi ve turistik mekanlarını 9 günlük Kurban Bayramı tatili sürecinde 60 bin kişi ziyaret etti.

Etkileyici ve zengin doğal güzellikleri, tarihi ve coğrafi özellikleriyle dikkat çeken Gümüşhane, bayram tatilinde gurbetçilerin ve doğa severlerin akınına uğradı.

Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağına yapılan ve 3 Mayıs tarihindeki açılış töreninin ardından 1,5 aylık sürede 251 bin aracın kullandığı Avrupa ve Türkiye’nin en uzun, dünyanın 3.en uzun tüneli olan Yeni Zigana Tünelinin de etkisiyle Gümüşhane’nin turizm bölgelerinde 9 günlük bayram tatilinde rekor ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

Ziyaretçi sayıları kayıt altına alınan başta Karaca Mağarası olmak üzere Torul Kalesi Cam Seyir Terası, Limni Gölü Tabiat Parkı, Tomara Şelalesi Tabiat Parkı ve Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkında bayramı tatili süresinde yoğunluk yaşandı.

Toplam 9 gün süren tatilde uzun kuyrukların oluştuğu dünyaca ünlü bir damlataşı mağarası olan Karaca Mağarasını 13 bin 270, Torul Kalesi Cam Seyir Terasını 10 bin 225, Limni Gölü Tabiat Parkını 15 bin 100, Tomara Şelalesi Tabiat Parkını 14 bin 50 ve Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkını 7 bin 550 olmak üzere toplam 60 bin 195 kişi ziyaret ederken, kayıt tutulmayan yerlere gerçekleştirilen ziyaretlerle bu rakamın 200 bin kişiyi aştığı değerlendiriliyor.

Kent merkezi ve ilçelerdeki caddelere de yansıyan kalabalığın etkisinin hava sıcaklıklarının mevsim normallerine ulaşması ve tatil sezonunun başlaması nedeniyle bir süre daha devam etmesi bekleniyor.