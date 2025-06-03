Gümüşhane-Bayburt Karayolu üzerinde Akçahisar Köyü mevkiinde kontrolden çıkan bir tırın yolu kapatması nedeniyle ulaşım tek şeritten kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahattin D. idaresindeki 33 CNZ 54 plakalı tır, Gümüşhane istikametine seyir halindeyken Akçahisar Köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada tır yol ortasında yan şekilde dururken, mazot tankının delinmesi sonucu yakıt yola aktı.

Kaza nedeniyle yolun Gümüşhane yönü tek taraflı olarak ulaşıma kapanırken, bölgede güvenlik önlemi alan ekipler hem trafik akışını kontrol altına aldı hem de yolu açmak için çalışma başlattı. Karayolları ekiplerinin titiz çalışması sonucu yol tamamen ulaşıma açıldı.