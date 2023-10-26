Gümüşhane Barosu, İsrail’in Gazze’de kadın, çocuk demeden katletmesi, hastaneleri, okulları bombalayarak soykırım yapması nedeniyle İsrail’e yönelik suç duyurusunda bulundu.

Gümüşhane Barosu adına Baro Başkanı Metin Aslan, imzasıyla hazırlanan suç duyurusu Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı’na gönderilmek üzere Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’ne iletildi. Başta İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakanı olmak üzere diğer tüm sorumlular hakkında soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları, kasten adam öldürme, yaralama, gayri insani muamele ve işkence suçlarından gerçekleştirilen suç duyurusunun ardından açıklama yapan Gümüşhane Barosu Av. Metin Aslan, gıda, su, ilaç gibi temel insani ihtiyaçların dahi girişine izin vermeyen İsrail’in insanlık dramının yaşandığı, sivillerin ölüme terk edildiği ve temel insani ihtiyaçlara erişilemeyen Gazze’de hedef gözetmeksizin sivilleri katleden, sivillerin yaşadığı-sığındığı binaları füzelerle yerle bir ettiği, hastaneleri bile bombalayarak insanlığa karşı suç, soykırım ve savaş suçlarını en ağır biçimde işlediğini söyledi.

İsrail’in Birleşmiş Milletler Antlaşması’na da aykırı hareket ettiğini ve uluslararası hukuku yok saydığını dile getiren Gümüşhane Baro Başkanı Av. Metin Aslan, “İsrail yönetimi ve silahlı kuvvetlerinin Gazze’ye yönelik halen devam etmekte olan saldırıları neticesinde sivil halkı, hastaneleri acımasızca hedef aldığı, soykırım suçu, insanlığa karşı suçları ve savaş suçu işlediği, sistematik olarak masum insanların öldürüldüğü ve özellikle belirtmek gerekirse çocukların bomba ve ağır silahlarla katledildiği sabit olduğundan şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın başlatılarak neticesinde cezalandırılmaları için dava açılmasına karar verilmesini talep ediyoruz. Şüpheliler hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Tüzüğünün 6., 7. ve 8. maddelerinde sayılan suçlardan dolayı cezalandırılmaları için haklarında soruşturma başlatılmasını ve neticesinde ceza davası açılmasına karar verilmesini istiyoruz” dedi.