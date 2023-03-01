Gümüşhane 112 Acil Çağrı Merkezine 2022 yılında toplam 116 bin 302 çağrı geldi, bunların yüzde 33,21’i vakaya dönüştü.

Gümüşhane 112 Acil Çağrı Merkezine 2022 yılında toplam 116 bin 302 çağrı geldi, bunların yüzde 33,21’i vakaya dönüştü.

Yılda iki kez yapılan Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu toplantısı Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek başkanlığında, komisyon üyelerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda sunum eşliğinde 2022 yılı ve 2023 yılının bugüne kadar olan verilerini paylaşan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Aytekin Okur, 2022 yılında 116 bin 302 çağrı aldıklarını, bunlardan 38 bin 621’inin vakaya dönüşen çağrı, 77 bin 681’inin vakaya dönüşmeyen çağrı olduğunu söyledi.

Kurumlara yönlendirilen çağrılara bakıldığında en fazla çağrının yüzde 62,44’le Sağlık ve yüzde 27,30’la Emniyet’e geldiğini ifade eden Okur, vakaya dönüşen çağrı oranının yüzde 33,21 olduğunu söyledi.

Asılsız çağrıların oranlarını da paylaşan Okur, yüzde 30’unun anons sırasında kapandığını, yüzde 12’sinin telefon denemeleri, yanlış aramalar ve çocuk aramalarından kaynaklandığını, yüzde 30’unun da danışma veya bilgi amaçlı aramalar olduğunu belirtti.

Okur, 2022 yılında 112 Acil Çağrı servisini arayan vatandaşların çağrısına ortalama 0,96 saniyede baktıklarını bunun Türkiye ortalamasının 2,06 saniye olduğunu hatırlatarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyası kapsamında 20-27 Şubat tarihleri arasında 19 vatandaşın 21 evini afetzede ihtiyaç sahiplerine sunmak için 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak başvuruda bulunduğunu söyledi.

Toplantıda yaptığı konuşmada Gümüşhane’de 112 Acil Çağrı hizmetlerinin geldiği durum ve eksikleri görmek için bir araya geldiklerini belirten Vali Taşbilek, “112 Acil Çağrı Merkezlerinin kurumsal çalışma kültürünün ve kimliğinin, aynı zamanda hizmet standartlarının geliştirilebilmesi ve ilgili birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için alınması gereken tedbirler ve yürütülmesi gereken faaliyetler hakkında görüş ve önerileri paylaşmak üzere bir aradayız. Yapılan her asılsız ve gerçek olmayan ihbar, ihtiyaç sahibi olan başka bir vatandaşımızın mağduriyet yaşamasına sebep olmaktadır. Böyle bir eylem gerçek ihtiyaç sahiplerinin hizmetinin engellenmesidir ve insani de değildir. Herkesi hayati önem taşıyan 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul etmemeye çağırıyorum” dedi.