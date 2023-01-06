Bu başarılarının ardından Gastrofest’te katılanlar Bilecik ekibine ‘Gümüş Ekip’ adını taktılar.

Emizade nine askerleri bu yıl da unutmadı

Emizade nine askerleri bu yıl da unutmadı

Festivalde, ‘Balık Tabağı’ dalında 11’ inci yiyecek sınıfı öğrencisi Yusuf Bayyar ikinci olurken, ‘Et Tabağı’ dalında 11’inci yiyecek sınıfı öğrencisi Fatma Tüzzehra Kartal rakiplerini eleyerek ikinci olmaya hak kazandı. Ayrıca Yiyecek Sınıfı öğrencileri Azranur Can, Arda Yavaş, Akif Anıl Nehir’den oluşan takım da ‘Modern Türk Mutfağı’ dalında ikinci olarak büyük başarı elde ettiler.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Alanı öğrencileri, Uluslararası 19. İstanbul Gastrofest Gastronomi Festivalinde düzenlenen yemek yarışmasından ikincilikle döndüler.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.