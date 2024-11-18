Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak olduğu tespit edilen 48 parça elektronik ürüne el koyuldu. Konuyla alakalı bir şahısa adli işlem uygulandı.

Bayburt’ta gerçekleşmesi muhtemel kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen saha çalışmaları kapsamında, gümrük kaçağı ve taklit olan 2 adet kablosuz kulaklık, 8 adet kablolu kulaklık, 14 adet cep telefonu şarj kablosu ve 24 adet şarj adaptörü ele geçirilerek, bir şahsa Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Sınai Mülkiyet Kanunu suçundan ayrı ayrı işlem yapıldı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.