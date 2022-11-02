Çiğli Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşiminde, Köyiçi Mahallesi’ndeki imar spekülasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Rant çetelerinin vatandaşlarımızı kandırarak mağdur etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Çiğli Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşiminde, Köyiçi Mahallesi’ndeki imar spekülasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Rant çetelerinin vatandaşlarımızı kandırarak mağdur etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Çiğli Belediyesinin kasım ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Utku Gümrükçü başkanlığında gerçekleşti. Birinci birleşimin ana gündem maddesi olan Köyiçi Mahallesi’ndeki imar spekülasyonlarıyla ilgili, CHP ve AK Parti grubundan birlik mesajı geldi. Başkan Gümrükçü’nün sert ifadelerle değindiği konuya, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Üyesi ve Çiğli Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Hüsnü Boztepe de destek verdi.

Başkan Gümrükçü: "Yalnızca Çiğli halkı kazanacak"

Meclis toplantısında konuşan Başkan Gümrükçü, “Köyiçi Mahallesi’nde geçen yıldan beri büyükşehir belediyemizin öncülüğünde İzmir’e faydası olacak bir dönüşümü başlatmak için çalışıyoruz. Kimseyi kayırmadan ve ötekileştirmeden yalnızca Çiğli halkının çıkarları doğrultusunda bir süreç yürütüyoruz. Konunun tüm paydaşlarıyla istişare ve uyum içerisinde teknik olarak anlaşan ve vatandaşların kazanacağı bir çalışma yaptık. Meclisimizdeki siyasi partilerle gösterdiğimiz birliktelik sonucunda, çalışmalar meclisimizde oy birliği ile kabul edildi. İmar planı çalışmalarının ilçe meclisimizde olduğu gibi büyükşehir meclisinde de oy birliğiyle nihayete erdirileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

"Birlikteliğimiz örnek olmalı"

AK Parti grubunun konuyla ilgili gösterdiği hassasiyetten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Gümrükçü, “İmar planlamalarıyla ilgili bu gibi durumlarda müteahhitler, yerel yönetimleri atlayarak konuyu merkezi yönetimle çözmeye çalışır ve destek de bulurlardı. Çiğli Belediyesi meclisi olarak ortak bir duruş sergiledik. Bu birlikteliği hissetmek bizleri mutlu ediyor. Gösterdikleri hassasiyetten dolayı meclis üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Açık açık söylüyorum Köyiçi Mahallesi’nde hiçbir müteahhit veya emlakçıyla bir anlaşmamız veya çalışmamız yok. Meclisimizden oy birliğiyle geçen planın dışında bir emsal kat arayışımız kesinlikle söz konusu değil. Çeşitli duyumlar alıyoruz. Vatandaşlarımız yalnızca bizim ve Büyükşehir Belediyemizin açıklamalarını takip etsinler. Spekülatörlerin ve rant çetelerinin sözlerine inanmasınlar. Bunca emeği siyasete kurban etmeyeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşlarımıza bekledikleri müjdeli haberleri vereceğiz” diye konuştu.

Hüsnü Boztepe: “Ortak gayemiz Çiğli halkının çıkarlarını korumak”

İmar spekülasyonlarına tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Üyesi ve Çiğli Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Hüsnü Boztepe da, “Köyiçi imar planı çalışmaları Çiğli Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Bakanlıkla hiçbir ilgisi yok. Vatandaşlarımız imar dolandırıcılarına karşı uyanık olsun. Bizler Çiğli halkının çıkarlarını korumak için oluşturduğumuz birlik ve beraberlikle İzmir’de öncü olduk. Amacımız; Çiğli’ye güzel bir eser bırakmak. 12-13 mahallede çalışmaların aynı anda sürüyor olması Çiğli için büyük bir başarı. Başkanımız Utku Gümrükçü’yü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.