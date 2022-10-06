Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Harmandalı’ndaki çöp tesisiyle ilgili, "Çöp tesisi bir an önce kaldırılsın. Heyelanlarla ilgili gerekli tedbirler alınsın, bölgedeki mülk sahiplerinin mağduriyetleri giderilsin" ifadelerini kullandı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Harmandalı’ndaki çöp tesisiyle ilgili, "Çöp tesisi bir an önce kaldırılsın. Heyelanlarla ilgili gerekli tedbirler alınsın, bölgedeki mülk sahiplerinin mağduriyetleri giderilsin" ifadelerini kullandı.

Çiğli Kent Konseyinin öncülüğünde, teknik bir çalıştay düzenlenerek kentteki sorunlar masaya yatırıldı. Teknik çalıştayın sabah bölümünde yapılan sunumlarla, bölgede meydana toprak hareketlerinin sebepleri ve sonrasında yapılması gerekenler üzerine akademik raporlar ve bu raporlar doğrultusunda yapılan ve yapılması gereken çalışmalar tartışıldı.

Verilen öğle arasının ardından devam eden görüşmelerde iki çalışma masası kuruldu. Uzmanlar, “İzmir’de katı atık yönetimi ve Harmandalı Katı Atık Tesisinin geleceği” ile “Çiğli’deki heyelan alanları, heyelan hareketlerinin çöp depolama alanlarına etkileri, potansiyel riskler ve alınması gereken önlemler” konularıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Çalıştayda alınan sonuçlar ve yol haritasını içeren sonuç bildirgesinin, kısa süre içerisinde hazırlanarak kamuoyu ve talep eden kurum ve kuruluşlarla paylaşılacağı ifade edildi.

Başkan Gümrükçü: "Kırılgan yapımızı güçlendireceğiz"

Çiğli’nin kırılgan yapısını güçlendireceklerini vurgulayan Başkan Utku Gümrükçü, “Çiğlimizin uzun yıllara dayanan önemli sorunları var. Arıtma tesisi, çöp tesisi, heyelan riski ve kentsel dönüşüm gibi sebeplere dayanan kırılgan bir yapıya sahibiz. Zayıf yönlerimizi güçlendirmek için çalıştayda bir araya geldik. Sorunlar ve çözümleri teknik konular. Bu sebeple süreci meslek odaları, akademisyenler, sivil toplum kuruşları ve diğer paydaşlarımızın fikirlerini ve önerilerini alarak yürütmek istiyoruz. Özellikle 30 yıldır Çiğli halkının maruz kaldığı çöp sorununu Çiğlili ve İzmirli tüm hemşehrilerimizin yararına olan bir formülle çözüme kavuşturacağız. Bunu bir ajitasyon olsun diye değil ivedilikle yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk olduğu için söylüyorum. Sözünü verdiğimiz ‘Gülümseyen Çiğli’ için bu sorunları çözeceğiz" dedi.

Gümrükçü: “Çöp tesisi bir an önce kaldırılmalı”

Sözlerini mülk sahiplerinin yaşadığı mağduriyetler ile sürdüren Başkan Gümrükçü, “Toprak kayması, insan ve çevre sağlığı açısından olumsuz bir tabloya yol açmadan durdurulmalı. Bölgedeki toprak ve mülk sahiplerinin mağduriyetleri giderilmeli. 30 yıldır İzmir’in atık yükünü çekiyoruz. Bilimsel verilerle bu yükü daha fazla taşıyamayacağı belli olan çöp tesisinin artık ilçemizden kaldırılmasını istiyoruz. Çalıştayımızın güzel sonuçlara vesile olmasını diliyor, Kent Konseyimize ve katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Şükran Nurlu: “Harmandalı’daki tesis için alternatif yer arıyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesinin atık ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu da, “Harmandalı’da yaşanan sorunları konuşmak için bir araya geldik. 90 yıllarda faaliyete başlamış bir tesisin bugünkü dinamikler karşısında ne gibi iyileştirmeler yapılabileceğini değerlendirdik. Harmandalı’daki atık tesisi yıllardır İzmir’in yükünü çekiyor. Bu tesisin yükünü azaltmak için Bergama’da ve Ödemiş’te çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Atık nakliyesi konusunda insan yaşamını etkilemeyecek yeni rotalar oluşturduk. 90 nakliye tırımız günlük 10 bin km’den fazla yol yapıyor. Harmandalı’daki tesisin bir an önce kapatılması gerektiğinin farkındayız. Alternatif yer arama çalışmalarımız devam ediyor. Bölgedeki vatandaşlarımızı mağdur etmeden en kısa sürede kalıcı bir çözüm üreteceğiz” ifadelerini kullandı.

Ömer Albayrak: "Gereken desteği vermeye hazırız"

Harmandalı’daki problemin bilimin ışığında, birlikte mücadele edilerek çözülebileceğini belirten İzmir Çevre İl Müdürü Ömer Albayrak, "Harmandalı’daki tesis dolayısıyla yaklaşık 30 yıllık problemin bugün gelinen noktada artık kalıcı bir çözüme kavuşturulması gerekiyor. Çiğli Kent Konseyi öncülüğünde sürecin paydaşlarıyla neler yapılabilir enine boyuna tartıştık. Bilim insanlarının önerileri doğrultusunda gerekiyorsa afet bölgesi ilan edilerek bir sonuca bağlanmalı. Çevre İl Müdürlüğü olarak sürece gereken desteği vermeye hazırız" dedi.

Kartal Muhcı: “Tedbirler alınmalı”

Bölgenin afet bölgesi ilan edilebilmesine yönelik bilgilendirmede bulunan AFAD İzmir İl Müdürü Kartal Muhcı, "Harmandalı’daki sorunların konuşulduğu bu teknik çalıştayı kıymetli buluyorum. Ortaya konan fikir ve görüşlerin çözüme katkı sağlayacağına inanıyorum. Bölgenin afet bölgesi ilan edilebilmesi için yasal kriterlere uyması ve yaşanan heyelanların doğal afet kaynaklı olması gerekiyor. Bu doğrultuda detaylı çalışmalar yapılmalı. Bu çalışmalar devam ederken heyelanların durdurulması ve toplum sağlığını riske atılmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

İbrahim İncesu: “Birlikte çözeceğiz”

Çiğli Kent Konseyi Başkanı İbrahim İncesu da, “Çiğli Kent Konseyi olarak ilçemizin sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda Harmandalı bölgesinin kronikleşmiş sorunlarını kent paydaşlarının ve alanında uzman kişilerin katılımıyla tartışmak için bir araya geldik. Çok verimli bir çalışma oldu. Burada ortaya konulan çözüm önerileriyle Çiğlimizin çöp kaynaklı koku ve heyelan gibi sorunlarını çözeceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

Çiğli Belediyesi Pelikan Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen çalıştaya ayrıca; akademisyenler, bürokratlar, yerel yönetimlerde görevli profesyoneller, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, dernek temsilcileri ve muhtarlar katılım gösterdi.