Ankara'da yürütülen iki farklı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL tutarında makaron, Sakarya/Karasu Gümrük Limanı'ndaki operasyonda 8,2 milyon TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Gümrükler Muhafaza ekipleri iki ilde kaçakçılara nefes aldırmadı.

Ankara'da makaron kaçakçılarına darbe vurulurken, Karasu Limanı'nda 113 bin adet kaçak sigara yakalandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri iki ilde kaçakçılara nefes aldırmadı. Ankara’da yürütülen iki farklı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 30 milyon Türk Lirası tutarında makaron, Sakarya/Karasu Gümrük Limanı’ndaki operasyonda 8.2 milyon Türk Lirası değerinde kaçak… pic.twitter.com/McsVc4Bkp6— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) February 14, 2025

Kaçak makaron ve sigaraların toplam değerinin 38,2 mliyon TL olduğu öğrenildi.

Her iki olayla ilgili soruşturmalar Ankara ve Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürüyor.