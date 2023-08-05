Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ihracat desteklerini istismar eden firma tespit edilerek haklarında adli süreç başlatıldı. 10 milyon Türk Lirası kamu zararı önlenmiş oldu.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yapılan analiz ve hedefleme çalışmaları çerçevesinde yürütülen operasyonda, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Mersin Limanı’ndaki şüpheli bir konteyner inceleme altına alındı. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nden alınan talimat istikametinde harekete geçen ekiplerce yapılan arama sonucunda; ihracata konu konteyner içinde ilgili firma tarafından muhtelif oto yedek parçasının bulunduğu beyan edildiği, fakat beyan edilenin aksine söz konusu konteynerde değersiz conta parçaları gibi alelade yerleştirilen beyan dışı farklı muhtelif eşyaların bulunduğu anlaşıldı.

Yapılan operasyon sonucunda söz konusu firmanın gerçekte ihracata konu olmayan eşyaları sistem üzerinden beyan etmek suretiyle devletten vergi iadesi alarak yaklaşık 10 milyon Türk Lirası kamu zararına yol açma teşebbüsü ekiplerce böylece engellenmiş oldu.

Konuyla alakalı soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.