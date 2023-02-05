Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye’ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı’na gelen yabancı uyruklu şahısların üzerinde ve 3 ve 6 yaşlarındaki iki küçük çocuğun montlarının astar bölümlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye’ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı’na gelen yabancı uyruklu şahısların üzerinde ve 3 ve 6 yaşlarındaki iki küçük çocuğun montlarının astar bölümlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Gürbulak gümrük sahasındaki yolcu salonuna gelen iki şahıs, Gümrük Muhafaza ekiplerince riskli değerlendirilerek takibe alındı. Şahısların bagajlarının kontrol edildiği esnada görevli memurun şüphelenmesi üzerine şahıslardan birinin montunda yapılan aramada, montun iç astarına gizlenmiş uyuşturucu madde tespit edildi. Yapılan tespitin akabinde kaçmaya yeltenen diğer şahıs ekiplerce yakalanarak üst aramasına tabi tutuldu. Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen aramada, söz konusu şahsın da montunun içine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Bunun üzerine şahısların beraberindeki 3 ve 6 yaşlarındaki iki küçük çocuğun montlarını inceleyen ekipler, çocukların da montlarına uyuşturucu madde gizlendiğini ortaya çıkardı. Yapılan ölçüm ve analizler sonucu toplam 4,5 kilogram reçine esrar ele geçirildi. Kaçakçıların masum çocukları kirli emellerine alet etmeye çalıştığı olaya dair soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.