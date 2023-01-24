Sivas’ta yakalanan gümrük kaçağı matkaplara el konuldu.

Sivas’ta yakalanan gümrük kaçağı matkaplara el konuldu.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Sivas’ta bulunan bir ikamet ve araçta arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada gümrük kaçağı oldukları tespit edilen; 27 adet şarjlı matkap, 19 adet darbeli matkap, 7 adet spiral taşlama makinesi, 2 adet dekopaj makinesi ve adet sunta kesme makinesi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 1 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlamasıyla işlem başlatıldı.