Tokat’ta 202 bin metrekareye alana sahip olan Gümenek parkı 2023 yılında millet parkı olarak hizmete girecek.

Tokat’ta 202 bin metrekareye alana sahip olan Gümenek parkı 2023 yılında millet parkı olarak hizmete girecek.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yapımına devam edilen Gümenek millet bahçesinde çalışmaları yerinde inceledi. Gümenek parkının şehrin sembol noktalarından bir tanesi olduğuna dikkat çeken Başkan Eroğlu, "Burası hemşerilerimizin gerek dinlenmek gerekse piknik yapmak için kullandığı nadide bir yeşil alanımızdır. Şimdi yapılan çalışmalarla yeni bir hüviyete kavuşarak bir millet bahçesi olarak hemşerilerimize hizmet vermeye başlayacaktır. Birkaç ay önce çalışmaların başladığını hemşerilerimizle paylaşmıştık. Çalışmalar süratli bir şekilde devam ediyor. Projeyi gerçekleştiren yüklenici firmamızın yetkilileri ve teknik ekibiyle birlikte çalışmaları değerlendirdik. Hangi aşamada olduğunu görüp, hızlı bir şekilde nasıl tamamlanacağı üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Tespitlerimize göre 2023 yılının Ağustos-Eylül aylarında tam anlamıyla hizmete gireceğini öngörüyoruz” dedi.

Millet bahçesi 202 bin metrekare alanda hizmet verecek

Başkan Eyüp Eroğlu, Gümenek parkının bölgenin en güzel millet bahçesini olacağını belirterek, "Toplam 202 bin metrekareye alana sahip olan bir millet bahçesi olacak. İçerisinde bir taraftan eskiden beri kullandığımız piknik alanları oluşturulurken diğer yandan yürüyüş yolları, bisiklet yolları, spor tesisleri, millet kıraathanesi, seyir terasları ve 500 araçlık otoparkı ile hemşerilerimizin hizmetinde olacak. Burada çeşitli etkinlikleri gerçekleştirebileceğimiz alanlar, sportif birçok yarışmaların yapılabileceği alanlar ve yapılacak peyzaj çalışmaları ile bence bölgenin en güzel millet bahçesi olacak. Bu noktada değerli Cumhurbaşkanımıza hassaten teşekkür etmek istiyorum. Kendisinin bize 2019 yerel seçimlerinde millet bahçesi yapılacağının müjdesini vermesiyle süreç başlamış, projesi hazırlanarak yapımında ilk adımlar atılmıştı” diye konuştu.

Millet bahçesinde bin 700 metrelik bir bisiklet yolu, 7 bin 300 metre yürüyüş yolu, 550 metre koşu yolu, bin metrekare millet kıraathanesi, 3 bin metrekarelik etkinlik alanı, pişirme ünitelerinin yer aldığı 28 bin 800 metrekare piknik alanı projede yer alacak. 5 tane çocuk oyun alanı, 4 tane fitness alanı, 5 tane voleybol ve basketbol sahası, 6 bin metrekare alanda 17 kamp ünitesinin yer alacağı kamp alanı yine projenin içerisinde bulunuyor.