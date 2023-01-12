Kırık, ayrık ya da asimetrik görünüme sahip dişler bonding tedavisiyle güzel bir görünüme kavuşuyor. Estetik diş hekimlerin en sık tercih edilen tedavi yöntemlerinden biri kabul edilen ’bonding’, hastaları yıllarca rahatsız olduğu ya da beklenmedik şekilde gelişen kırık diş görüntüsünden bir seansta kurtarıyor.

Diş Hekimi Hasret Gündüz, tek seansta dişlere herhangi bir kesme işlemi yapmadan tedavinin uygulanabildiğini belirterek, "Hastalarımız ayrık veya kırık diş problemlerinde hızlı sonuç veren bonding ile tanışmaktan memnun kalıyor. Bonding, hem estetik beklentiyi hem de yeme eylemini olumlu etkiliyor, yaşam kalitesini yükseltiyor” dedi.

Düşme, kaza, darbe alma gibi çeşitli sebeplerden ötürü dişlerinde kırık oluşan hastaların, bonding tedavisi ile yepyeni diş dizilimine kavuşabildiğini söyleyen Gündüz, yarısı kırık diş yapılarında dahi başarılı sonuçlar aldıklarını belirterek, "Hastalarımız mutsuz geldikleri kliniğimizden bonding tedavisinin etkili sonucu sayesinde mutlu ayrılıyor. Kırık diş ciddi bir sorun ancak modern diş teknolojisiyle bu sorunu tek seansta ortadan kaldırabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bonding uygulamasının bir dolgu olduğunu ifade eden Diş Hekimi Hasret Gündüz, bu tedavinin yapılabilecek en doğal ve zararsız işlemlerden biri olduğunu belirtti. Gündüz, “Bonding, dolgu dişe zarar vermiyor aksine doğal görünümü destekliyor. Bu tedavi kırık ya da ayrık dişleri koruyucu bir uygulama olup estetik sonuçlar veriyor” şeklinde konuştu. Gündüz, bonding dolgu ile dişteki kusurun kapatılarak dişin sağlamlığı ve işlevselliğinin de arttırıldığını ifade etti.

Bonding dolgunun, kırık, ayrık, çatlak, çökük, şekilsiz diş yapılarına sahip hastalar tarafından tercih edilebilen bir tedavi yöntemi olduğunu dile getiren Gündüz, "Dişlerinde kırık ya da ayrıklık olan kişiler başta olmak üzere genel diş yapısında deformasyon olan herkes bonding tedavisinden yararlanabiliyor” diye konuştu.

Kırık ve ayrık dişleri hedef alan bonding dolgunun, kompozit dolgu olarak da bilindiğini kaydeden Gündüz, diş hekimlerine göre gülüş tasarımının popüler bir uygulaması olan bondingin, maliyet anlamında da avantaj sunduğunu söyledi. Gündüz, "Bonding dolgu hızlı, ağrısız, dişe zarar vermeyen ve son derece düşük maliyetli pratik bir tedavidir. Bu nedenle çok geniş hasta yelpazesine hitap ediyor” dedi.