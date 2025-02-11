Kocaeli İzmit Belediyesinin, kırsal bölgelerdeki okullarda düzenlediği ‘Gülümseyen Çocuklar Müzik Etkinliği’ Fatma Seher İlkokulu ve Ortaokulunda büyük bir coşkuyla gerçekleşti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Kırsal Mahallelerde gerçekleştirdiği kültür ve sanat etkinlikleri ile fark yaratmaya devam eden İzmit Belediyesi, bu haftaki rotasını Akpınar Mahallesi’ne çevirdi. İzmit Belediyesi Kent Orkestrasında görev yapan müzisyenler, Fatma Seher İlkokulu ve Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencilere Gülümseyen Çocuklar Müzik Etkinlikleri kapsamında kullandıkları enstrümanları tanıttılar.

ÖĞRENCİLER ÇALINAN ESERLERİ ÇOK BEĞENDİ

Öğrencilerin merakla ve coşkuyla takip ettiği programda viyolonsel ve keman müzik aletleri önce tanıtıldı ardından eserler çalındı. Programa İzmit Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu Başkanı Erdem Arcan ve okul müdürü Tuncer Yavuz katıldı.

HÜRRİYET’İN SELAMLARINI İLETTİ

Erdem Arcan Başkan Hürriyet’in selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, “Gülümseyen Çocuklarla Müzik Etkinliğimizin 6’ncısını burada gerçekleştiriyoruz. Amacımız sanatla büyüyen bir geleceği yakalamak, sizleri o geleceğe taşımak. Bugün güzel şeyler öğrendiniz bugün. Sizleri Oyuncak Müzemize ve Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’ne bekliyoruz” dedi.