Hayatta bazı anlar oluyor ki kişilerin tüm birikim, yetenek ve hayallerini tek bir fırsatta ortaya koyması gerekebiliyor. İş görüşmeleri de bu anlardan biri olarak sayılsa da görüşme odalarında iyi bir izlenim oluşturmak için kişilere ayrılan zaman sınırlı oluyor. Medicana Sağlık Grubu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü’nden Dt. İlayda Dal, bu kısa sürede yalnızca söylenenlerin değil, görünümün ve enerjinin de önem taşıdığını belirterek, “Sağlıklı dişler, iş görüşmelerinde olumlu izlenimin bir parçası olabilir” dedi.

Gülümsemenin insan doğasının en güçlü iletişim araçlarından biri olduğunu hemen hemen herkes biliyor. Bireyin iç dünyasını dışa vuran bir pencere olan gülümseme sayesinde kişiler, karşı tarafa verdiği mesajlarla da profesyonel ve kişisel bağları güçlendiriyor. Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmaya göre; düzgün ve beyaz dişlere sahip bireylerin özgüven düzeylerinin daha yüksek olduğu ve bu özgüvenin de, iş görüşmelerindeki başarı oranlarını kayda değer bir şekilde artırdığı belirtiliyor. Medicana International İzmir Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. İlayda Dal, “Diş sağlığına özen gösteren kişiler, yalnızca fiziksel görünümleriyle değil, aynı zamanda hayata karşı sergiledikleri özen ve sorumluluk bilinciyle de dikkat çekerler. Sağlıklı ve bakımlı bir gülüş, kişinin yalnızca kendisine değil, çevresine de değer verdiğini ve profesyonel hayatta detaylara gösterdiği önemi güçlü bir şekilde kanıtlar” dedi.

Sağlıklı bir gülüş güvenilirliği artırabilir

Gülümsenin, karşıdaki kişiye, "Kendime değer veriyorum, dolayısıyla çevreme de değer katabilirim" mesajı verebileceğini dile getiren Dt. İlayda Dal, sözlerine şöyle devam etti: “Sağlıklı dişlere sahip olmak, disiplinli ve organize bir kişilik imajı yaratabilir. Bakımlı bir gülüş, işverenlerin gözünde adayın profesyonelliğini tamamlayan bir detay olarak görülebilmektedir. Özellikle hizmet sektörü, halkla ilişkiler ve liderlik gibi insan odaklı alanlarda, sağlıklı bir gülüş temsil yeteneğinizi güçlendirebilir ve güvenilirliğinizi artırabilir. Özgüvenle yapılan bir gülümseme, beden diline yansıyarak, iletişimin daha güçlü, samimi ve etkili olmasını sağlayabilir. Sağlıksız dişlerin, bireylerde güvensizlik hissine neden olabileceği ve bu durumun görüşme performansını olumsuz etkileyebileceği ise göz ardı edilmemelidir.”

Bakımlı dişlerin kariyerdeki rolü

Diş sağlığına özen göstermenin sadece estetik bir avantaj değil, aynı zamanda bir farkındalık göstergesi olduğuna dikkatleri çeken Dt. İlayda Dal, iş görüşmelerinde, sağlıklı ve beyaz dişlerin sağlayabileceği avantajlar hakkında şu bilgileri verdi: “Gülüş, kişiyle ilgili ilk ipuçlarını vererek, karşıdaki kişide pozitif bir algı oluşturabilir. Gülümsemekse iletişimde bir köprü kurarak, karşı tarafın daha rahat hissetmesini sağlayabilir. Sağlıklı bir gülüşse, samimi bir duruş sergilenmesini sağlayarak, işverenin personel adayına güvenmesini kolaylaştırabilir. Bu nedenle de ağız ve diş sağlığına dikkat edilmelidir.”

Düzenli diş fırçalayın

Dt. İlayda Dal, gülümsemeyi iyileştirmek ve özgüveni artırmak için profesyonel diş temizliği ve düzenli kontrollerin önemine dikkat çekerek, “Diş beyazlatma işlemi, gülüşe parlaklık kazandırarak özgüveni artırmayı sağlayabilir. Diş ipi, düzenli fırçalama ve ağız gargarası, ağız hijyeninin temel taşlarıdır. İş görüşmesi öncesinde kahve, sarımsak gibi nefesi etkileyen yiyeceklerden uzak durulabilir. Sonuç olarak, iş görüşmelerinde yalnızca yetenekler değil, özgüven ve kişinin kendini nasıl sunduğu da değerlendirilir. Sağlıklı bir gülüş, etkili bir iletişim kurulmasını sağlayarak, profesyonel duruşu güçlendirebilmektedir” şeklinde konuştu.