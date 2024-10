Melikgazi Belediyesi’nin Gülük Mahallesi’nde hayata geçireceği çok amaçlı sosyal tesisin yapım çalışmalarında sona geliniyor.

İçerisinde Akıl Küpü Kütüphanesi, MELMEK atölyeleri, kafeterya, fitness ve kreşin bulunduğu Gülük Sosyal Tesisi, mahallede büyük bir ihtiyacı karşılayacak.

Melikgazi’de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak birbirinden farklı hizmetleri hayata geçiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Melikgazi’mizde her mahallemize sağladığımız hizmetlerimize her geçen gün yenilerini ekleyerek devam ediyoruz. Gülük Mahallemizde içerisinde Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi, MELMEK atölyeleri, kafeterya, fitness ve kreşin bulunduğu sosyal tesis çalışmalarımızda sona geliyoruz. Gülük Sosyal Tesisi’mizde kreş olacak, üst katlarda da MELMEK eğitimlerinin verileceği sınıflar ve kütüphanenin olduğu çok güzel bir merkez olacak. Sosyal tesise gelen kadınlar çocuklarını gönül rahatlığıyla kreşimize bırakıp sporuna veya kursuna gidebilecekler. Her yaştan vatandaşımıza hitap edecek çok amaçlı tesisimizle, bölgenin ihtiyacını karşılamış olacağız. Gülük Sosyal Tesisimizde eğitim, spor, kültürel ve sosyal faaliyetler iç içe olacak. Sosyal tesisimizin yapım aşamasında sona yaklaştık. Tefrişat ve çevre düzenlemelerimizin ardından inşallah açılışını birlikte yapacağız. Melikgazi’mize değer katacak projelerimizi çalışma azmi ve hizmet aşkıyla hayata geçireceğiz. Gülük Mahallemize ve Melikgazi’mize hayırlı olsun.” dedi.